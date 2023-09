Többnyire esőmentes, reményteli, sikeres – ilyen volt címszavakban az idei Mandala Nyár Bódis Gábor szerint. A szervező Mandala Dalszínház ügyvezetője podcast-sorozatunk vendégeként természetesen bővebben is kifejtette, hogyan élték meg a programnyitó Charley nénje és az azt záró különleges Fábry-show közötti szabadtéri szezont.

Telt házas volt a nyár

– Örömmel tapasztaltuk, hogy a Nyíregyházára látogató turisták a Mandala Dalszínház rendezvényeit sem hagyják ki. Ami egy kicsit nehezítette az idei szervezést, az az, hogy vártunk bizonyos pályázati ereményeket, melyek későn érkeztek meg, így mi is viszonylag későn kezdhettük el a programok beharangozását, hirdetését. Aztán persze utólértük magunkat, az első előadások közönsége pedig vitte a jó hírünket és a repertoárunk hírét, így telt házas volt a Mandala Nyár.

Hagyomány már, hogy mindig az előző esztendő premierje nyitja a rendezvénysorozatot. Ez az idén a Charley nénje volt, amit Mikó István Jászai Mari-díjas, érdemes és kiváló művész nemcsak rendezőként jegyez, maga is játszik a darabban.

– Közel tíz évre nyúlik vissza a közös munkánk, Dobos László alapító igazgatónk kérte fel az első rendezésre. Mikó István megnézte egy előadásunkat Kisvárdán, és az alapján, amit akkor látott úgy döntött, hogy A csúnya lány című zenés vígjátékot állítja színpadra egy Kabos Gyula-film alapján. Már ebben az előadásban is szerepelt, a Kabos által megformált Bogdán Artúrt alakította.

A fiatalok is élvezni fogják

Bódis Gábor a beszélgetés során azt is elárulta, hogy melyik lesz a Mandala Nyár 2024 nyitódarabja.

– Az időpont még kérdéses, az azonban már biztos, hogy a Liliomfival kezdődnek a jövő nyári előadások. A darab nyilvános főpróbája Újfehértón, a premierje a Váci Mihály Kulturális Központban volt. Ezt követően a Sóstói Múzeumfaluban mutattuk be legközelebb, majd játszottuk a hajdúhadházi szabadtéri színpadon és Baktalórántházán. A Liliomfi bemutatása szerintem egy nagyon jó ötlet volt, örülök, hogy megint találtunk egy olyan darabot, ami több korosztálynak is ismerős – jegyezte meg az ügyvezető. A társulat a Szente Vajk–Bolba Tamás-féle feldolgozás mellett döntött, ami amellett, hogy zenés, mai nyelvezetének köszönhetően a fiatalok számára élvezhető. Természetesen az idősebbek sem csalódnak, hiszen ez ugyanúgy Szigligeti Ede kedves története, amit korhű jelmezekben adnak elő a színészek.

(A teljes beszélgetés a szon.hu oldalon hallgatható meg.)

KM

Borítókép: A Mandala Nyár 2024 nyitóelőadása a Liliomfi lesz | Fotó: Sipeki Péter