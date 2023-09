Vojtó László negyvenhárom esztendős, 10 éve volt egy balesete, egy zebrán ütötte el őt egy autós.

– Sokáig tolószékben éltem, Németországban több kórházat is megjártam. Tudok járni, bár rokkantnyugdíjas vagyok. Korábban pincérként dolgoztam, szerencsére sokan megismernek a városban, a családom, a rokonok is támogatnak. Járok gyógytornára, korábban több alkalommal voltam logopédusnál, igyekszem jól érezni magam. Az állatparkban már többször voltam, legutóbb az unokahúgommal – mondta lapunknak Vojtó László.

Hankóné Tóth Olga, az ÉFOÉSZ vármegyei szervezetének elnökétől megtudtuk: az egyesület 1981 óta működik, és 1100 tagja van a vármegyében.

– Ez a rendezvény több mint harminc éves múltra tekint vissza, az állatpark már a tizennyolcadik alkalommal fogad bennünket, ami nagyon köszönünk nekik. Erre a rendezvényre nem csak a vármegyéből, hanem a határainkon túlról is érkeznek értelmi és egyéb fogyatékossággal élők. Erre a napra előzetesen 3102-en regisztráltak, érkeznek óvodákból, általános iskolákból és bentlakásos intézményekből is – tudtuk meg Hankóné Tóth Olgától.

Anda István Nyírtétről hozta el hét esztendős kisfiát, Iván Lariont.

– A fiam Down-szindrómás, először vagyunk vele itt. A baktalórántházai fejlesztő központba visszük őt, azt még nem tudjuk, ezután mi lesz vele, egy bizottság dönt majd róla. A gyermekünk „mindenperces” figyelmet igényel, én dolgozom, ezért ezen a területen a feleségem dolgozik nagyon sokat.

A megnyitó és a köszöntőbeszédek után egy egész napos programsorozat várta a Nyíregyházi Állatkertben azokat, akik rész vettek az Ez a mi napunk! elnevezésű rendezvényen.