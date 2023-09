Az Európa-szerte megrendezett ingyenes eseménysorozat elsősorban a tudományt és a kutatói életpálya népszerűsítését helyezi a középpontba, hagyományosan minden év szeptember utolsó hetében. Szeptember 29-én a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskolán is be lehet majd pillantani a különböző tudományterületek titkaiba. Sőt, gasztrosarokkal, akusztikus koncertekkel, ismeretterjesztő- és kutató játékokkal, interaktív előadásokkal is készülnek. Egy nyüzsgő, érdekes és értékes rendezvényt szerveznek, megnyitják a főiskola és a múzeum közös udvarát, 14 órától egész estig várnak mindenkit szeretettel!