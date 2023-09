Az afrikai fajok a szélesszájú vagy fehér orrszarvú, és a keskenyszájú vagy fekete orrszarvú. Az Ázsiában élők élőhelyükről kapták a nevüket, ezért van indiai, jávai ás szumátrai orrszarvú is.

Ezek az ősállatszerű emlősök kétszáz évvel ezelőtt még milliószám népesítették be Ázsiát és Afrikát, napjainkban azonban az egész világon csupán 18.000 orrszarvú él.

Az egyedszám drasztikus csökkenése az ember kíméletlen vadászszenvedélyének és élőhely pusztító tevékenységének köszönhető. A természetben élő állatok élőhelye egyre zsugorodik és állományuk folyamatosan csökken az orvvadászok miatt.

A Nyíregyházi Állatpark azon kevés állatkertek egyike, ahol több orrszarvú fajt bemutatják. 4 afrikai szélesszájú és 4 indiai orrszarvú él itt, ahol a szülőállatok az Európai Fajmegőrzési Program keretében érkeztek hozzánk – olvasható a SóstóZoo közösségi oldalán.

A szélesszájú orrszarvú (Ceratotherium simum)a ma élő fajok között a legnagyobb, testtömege a 2,5 tonnát is elérheti. Orrszarva miatt olyan mértékben vadászták, hogy néhány évtizede majdnem kipusztult, a hatékony védelmi intézkedések hatására azonban újra elkezdett szaporodni. A talajon legelészve táplálkozik, a lágyszárú növényeket állkapcsának kanálszerűen ellaposodó elülő részével tépi le. Az összes orrszarvú fajhoz hasonlóan,a bikák általában magányosan élnek, a tehenek és borjaik kis családi kötelékekben.



Míg az afrikai szélesszájú orrszarvú arcorrán 2 tülköt visel, a legnagyobb termetű ázsiai orrszarvúfajnak, az indiai orrszarvúnak csupán egy orrszarva van, erre utal latin neve is (Rhinoceros unicornis)

A 2,2 tonnás állat vastag, barnásszürke bőre gazdagon redőzött, melynek hatására megjelenése a középkori lovagok páncélzatára emlékeztet - ezért nevezik a fajt páncélos orrszarvúnak is.

Az indiai orrszarvú védelme ma már sikeresnek mondható, hiszen míg a 20. század elején létszámuk 200-nál is kevesebb egyedet számlált, addig mára a vadon élő állományt közel 2.500 egyed alkotja. Ennek ellenére a faj továbbra is erőteljesen veszélyeztetett.

Az egyik legnagyobb veszélyt mindmáig az orvvadászat jelenti. Tülkének ugyanis a tradicionális keleti orvoslásban gyógyhatást tulajdonítanak, ráadásul a jambia nevű tradícionális tőr is nyelét is rinocérosz tülökből készítik.

Állatkertekben jóval ritkábban bemutatott faj, mindössze 75 egyed él belőle Európában, s ebből 4 - 2 bika és 2 tehén - itt Nyíregyházán található - áll az állatpark bejegyzésében.