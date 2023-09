Az itt élők és az elszármazottak egy görögkatolikus mise keretében megemlékeztek az ősökről, valamint az elmúlt évben elhunytakról, amit koszorúzás és gyertyagyújtás követett. Csorbáné Dankó Piroska ünnepi köszöntőjében a „gyökerek, a szeretet és az összetartozás” fontosságát emelte ki.

Ezt követően egy rövid műsorral kedveskedtek a jelenlévőknek a nyíregyházi Alvégesi Tánccsoport tagjai (köztük is található dankóbokori kötődésű). Musó László, „Aranykapu” Népművészeti Egyesület és Műhelygaléria elnöke kézműves bemutatójának köszönhetően sokan szerezhettek díszes kulcstartókat. Elültették a tizenegyedik fát is, s természetesen nem maradhatott el az ilyenkor szokásos finom gulyás sem. A beszélgetéseknek és a visszaemlékezéseknek a sötétedés vetett véget, s búcsúzáskor mindenki úgy távozott: jövőre is találkozunk!

D. M.

Fotók: Dankó Mihályné