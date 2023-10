– A rakodásban a gyulaházi lakosok nagyon segítőkésznek bizonyultak, amit ezúton is köszönünk nekik. Egy kitológémes New holland géppel emeltük fel a tököt, és miután raklapra helyeztük, egy kisteherautóba tettük be. A tök kiállításában az önkormányzat nyújtott segítséget, ezt Bardi Béla polgármesternek köszönjük. Lehet, furcsán hangzik, de tökpálinka készül belőle.