Az 1956-os forradalom és szabadságharc nem csak Budapesten, hanem szerte az országban kiterjedt . Három nappal a fővárosi események után október 26-án Nyíregyházán is fellobbant a forradalom lángja. A helyiek ekkor már a Budapestről és más városokból érkező híreket és rémhíreket tárgyalták. Az események súlyosságát a városon átdübörgő szovjet tankok igazolták. A belvárosi megmozdulások irányítása fokozatosan a forradalom tényleges vezetőinek, Szilágyi Lászlónak és Tomasovszky Andrásnak a kezébe került. Október 28-án a forradalmi tanácsok átvették a megye és a város feletti irányítást, és nemzetőrséget szerveztek. Miután a szovjet alakulatok megszállták Nyíregyházát, letartóztatták, majd a nyíregyházi börtönbe vitték a forradalom megyei vezetőit, akiket november 8-án Ungvárra szállítottak tovább. Onnan november végén hozták vissza Nyíregyházára, majd december közepén engedték őket szabadon, hogy 1957 elején megkezdjék a felelősségre vonásukat. A többi forradalmár és az együttérző tömeg megfélemlítésére a két legfőbb vezetőt, Szilágyi Lászlót és Tomasovszky Andrást szemrebbenés nélkül kötél általi halálra ítélték, és 1958. május 6-án hajtották végre itt a börtön udvarán. A 2006-ban leleplezett emléktábla is ezt a szörnyű eseményt idézi fel. A forradalomban mártírhalált halt hősökről emlékeztek meg a Kodály Zoltán Általános Iskola diákjai is színvonalas műsorukban, utána pedig koszorúkat helyeztek el a megemlékezők. Először Szilágyi László lányai és unokája tették le a megemlékezés virágait, utána Tomasovszky András fia, Tomasovszky Tibor András és felesége, veje Hadobás László, valamint a nyíregyházi önkormányzat nevében dr. Ulrich Attila alpolgármester állt az emléktábla elé a koszorúkkal. Pancsusák Sándor Péter bv. ezredes intézetparancsnok nevében a műszaki és ellátási osztály főelőadója, Kertész Pál bv. őrnagy hajtott fejet, a Nyíregyházi Zsidó Hitközséget Ferber György elnök, és Fényes György alelnök képviselte, a Váci Mihály Kulturális központot Mészáros Szilárd igazgató, a Kodály Zoltán Általános Iskolát pedig Baloghné Németh Szilvia intézményvezető és Morauszkiné Lippa Krisztina intézményvezető-helyettes hajtott főt. Végül a Jósa András Múzeum nevében Madár Xiména művészettörténész helyezett el koszorút.