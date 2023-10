A korábbi évekhez hasonlóan a Nyírség-Szatmár-Bereg Tájegységben a Természetvédelmi Őrszolgálat szakemberei az idén is felmérték a fehér gólyák állományát. Az összeíráskor az őrkerületekben lévő aktív fészkek mellett a lakatlan és fióka nélküli, valamint az üres tartókat is ellenőrzik – közölte a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság. Hozzátették: a tavalyihoz képest az idén jóval több fiókát neveltek a gólyapárok, gyakori volt az öt-, de előfordult a hatfiókás fészekalj is. A magasabb költési eredményhez hozzájárulhatott a vonuló madarak időbeni hazatérte, a kedvező időjárás és a bőséges táplálék.