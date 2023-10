A jövőre húsz­éves egyesület már 14 éve tesz közzé önkéntes felolvasók közreműködésével létrejött kiadványokat, amelyeket az akadálymentes weboldalukon mindenki meghallgathat. Nemes-Nagy Tünde, a Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesületének elnöke elmondta, hogy azért olyan különlegesek ezek a hangoskönyvek, mert minden közreműködő a saját kedvenc művét hozza el.

– A hangstúdiónk 2009-ben nyitott meg, azóta minden évben kettő tematikus hangoskönyvvel örvendeztetjük meg a látássérülteket. Idén a tavaszi témája a zene beindítja a szerelmet volt, romantikus zenei szövegeket hoztak a felolvasók. Most pedig a karácsonyi kiadványra készülünk, ami a Hull a pelyhes… tematikára épül, és alkalomhoz illő téli, Mikulás-váró, ünnepi, tájleíró, varázslatos irodalmi alkotásokkal teszi majd kellemessé az ünnepre hangolódó perceket – részletezte az egyesület elnöke.

– Október 30-ától december 11-éig lehet jelentkezni azoknak, akik szeretnének egy kis örömet szerezni és segíteni a látássérülteknek. Az elkészült, általában három óra hosszú hangoskönyveket az akadálymentes, www.vakegy.hu weblapunkon tesszük közzé, ezt a mostanit december 20-ától kereshetik az oldalon az érdeklődők. Nagyon szeretik hallgatni a látássérültek, bár eredetileg a hangoskönyvet nem nekik találták ki, de mi a fülünk útján tudjuk a legtöbb információt befogadni – fejtette ki Nemes-Nagy Tünde, és megjegyezte: nagyon örül neki, hogy általában 62 felolvasó működik közre egy-egy kiadványnál.

Önkéntes segítség

Természetesen ezeket a hangoskönyveket bárki meghallgathatja, nagyon jó kikapcsolódás akár autóban, vagy csak egy kis pihenés közben is. Az egyesület stúdiójában lehet felolvasni a kiválasztott műveket, hiszen fontos, hogy jó minőségűek legyenek a hanganyagok.

– Volt olyanra is példa, hogy valaki Veszprémben bement az ottani rádióhoz, ott vették fel a kiválasztott művet, és elküldték nekünk. Így várjuk akár az egész országból is a jelentkezőket. Az önkéntes felolvasó választja ki, hogy mit olvas fel, lehet vers, mese, saját írás, dalszöveg, mesék, novellák, regényrészletek is, maximum tízperces anyagok készülnek mindenkivel. Nagyon sok visszatérő felolvasónk van, mint Baracsi Endre, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Közgyűlés alelnöke, dr. Bihari Albertné, a Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület alapító titkára, Babolcsi Andrea múzeumpedagógus, Abonyiné Antal Anna, Farkas Anna és még sorolhatnám a neveket. Látássérültek is be szoktak ülni a mikrofon mögé, és Braille-írásban olvasnak fel. Jövő tavasszal természetesen megint tervezzük a következő hangoskönyvet – ajánlotta Nemes-Nagy Tünde.

Akik szeretnének a karácsonyi kiadványban felolvasni, azt megtehetik munkanapokon 8 órától 15 óráig, de előzetes időpontfoglalás mindenképpen szükséges, amit a +36-30-373-1380-as telefonszámon vagy a [email protected] e-mail-címen lehet kérni.

KM

Kép: Baracsi Endre Zelk Zoltán Mikulás bácsi csizmája című meséjét olvasta fel | Fotó: egyesület