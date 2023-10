Változásra van szükség

– Ha nyitott szemmel járunk, és észrevesszük, hogyan szerezhetünk örömet másoknak, vagy hogyan lehetünk képesek a környezetünket alakítani, akkor máris megtettük az első lépést. A második lépés pedig az, hogy a terveket tettek követik, és tesszük a jót – hangsúlyozta Tormássiné Kapitány Ágotha.

Szabó Tamás atya a Nyíregyházi Egyházmegye képviseletében arról beszélt, ez a világ nem tökéletes, s ezt a fiatalok szeretik is hangsúlyozni.

– Nem tökéletes, és változásra van szükség. A világban azt látjuk, egyre több a fegyveres konfliktus, és sokszor rombolásban mutatkozik meg a változtatási szándék. Ez azonban nem vezet sehová, éppen ezért nagy dolog, hogy újra és újra vannak olyan vezéregyéniségek, akik kapát, gereblyét, könyvet, mosolyt adnak a fiatalok kezébe, ők pedig építésbe, szépítésbe kezdenek. Aki pedig épít, az az Isten útján jár, és áldás másoknak – hívta fel a figyelmet Szabó Tamás, aki szerint örömteli dolog, hogy ebben a régióban ilyen sok ifjú akar áldássá válni.

– Önkénteskedni fontos és örömteli dolog, és az elmúlt évek eseményei megmutatták, mekkora erő és érték rejlik az önkéntesekben. Ahhoz, hogy mindezt a fiatalok megtapasztalják, nem is lehetnének jobb helyen, mint a 72 óra kompromisszum nélkül program ifjú segítői között. E kezdeményezés különlegessége, hogy nem csupán a munkavállalás, hanem az alkotás és a feladatok lebonyolítása is teljes egészében az önkéntes csapatokra van bízva – világított rá dr. Király Klaudia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium Fiatalokért Felelős Helyettes Államtitkárság titkárságvezetője. Kiemelte: óriási közösségépítő ereje van a programnak, a régi barátságok elmélyülhetnek, miközben a résztvevők között új kapcsolatok is köttetnek.

Nemes célt szolgálnak

– Mindeközben az ifjúság egy nemes célt szolgál, melynek a motivációja a másokért tenni akarás. A történelmi egyházak immár 16. alkalommal valósítják meg ezt, és tökéletes példája annak, hogyan segíthetnek az egyházak mindazoknak, akik segítségre szorulnak – tette hozzá a titkárságvezető.

Bozorády András, a Hajdú-Szabolcsi Evangélikus Egyházmegye esperes-helyettese arról beszélt, az önkéntesség kiemelten fontos az evangélikus egyház életében.

– A mindennapjainkat is áthatja ez az érték, s aki részt vesz benne, átélheti, milyen örömet szerezni másoknak. A kommunizmus idején üldözték az egyházakat, s az akkori önkéntes szolgálók nélkül nem élhették volna túl ezeket az éveket. A programban kézzelfoghatóvá válik, hogy többek vagyunk, ha adunk – hangsúlyozta az esperes-helyettes.

– A napokban sokat hallhattunk a két Nobel-díjas magyarról, akik sokat tettek az emberiségért a tudományos munkájukkal. Mindketten megalkuvás nélkül végezték munkájukat, a nehézségek ellenére soha nem adták fel, s a körülmények ellenére sikerült megkoronázniuk a pályafutásukat. Ez a szemlélet jellemzi e program önkénteseit is, akik kitartóan haladnak a céljaik felé, de nem szabad, hogy mindez véget érjen a 72 óra leteltével, át kell járnia az egész életünket – vont párhuzamot dr. Gaál Sándor nyíregyházi református esperes.