Több háztartásban is meghibásodtak különféle gépek, háztartási eszközök a napokban a nyírszőlősi Kincs és Sugár utcában. Az eset az éjszaka közepén történt, de még nem tudni, mi vezetett a sorozatos meghibásodásokhoz. Az üggyel kapcsolatban előfizetőnk, Vastag József keresett meg minket, mivel az áramszolgáltatótól még mindig nem kapott választ a levében megfogalmazott kérdéseire.

Óriási csattanásra ébredt

– A múlt héten október 3-áról 4-ére virradó éjszaka egy hatalmas csattanást hallottam. Fel akartam kapcsolni a villanyt, hogy megnézzem, mi történt, de akkor már nem volt áram. Kiderült, hogy az étkezőben lévő csillár izzó pukkant el, és az étkezőből a közel 10 méterre lévő kandallóba csapódott. Nem tudtuk, mi történhetett, mi okozhatta ezt az egészet, de a feleségem a kandalló mellett aludt, és meg is sérülhetett volna, ha az izzó alkatrésze ilyen sebességgel eltalálja – mesélte a történteket Vastag József, az eset egyik károsultja. Mint mondta, másnap betelefonált a szolgáltató ügyfélszolgálatára, mivel hamarosan a szomszédok is hívták, hogy több házban is hasonló történt, háztartási nagygépek egész sora hibásodott meg.

Nem érkezett válasz

– Elmondtam a szolgáltató munkatársának, hogy két bojlerem, a fagyasztószekrényem és több kisebb elektromos eszköz is tönkrement, majd mindezt egy levélben is eljuttattam hozzájuk. Azóta sem kaptam választ a levelemre, de nem adtam fel, újra és újra betelefonáltam. Az éjszakai áram mérőórája is tönkrement, ahogy szinte mindenkinek az utcában. Azt már sikerült kicseréltetni, így tisztálkodni tudunk, de a másik bojlert nem sikerült megmenteni. A napokban ismét panaszt tettem, és azt ígérték, a héten kijönnek, és felmérik a károkat. Azóta sem jött senki, holott az utcában az egyik háznál több mint egymilliós, a szomszédomban szintén egymilliós kár keletkezett – hangsúlyozta, hozzátéve: a nyírszőlősi Kincs utca szinte teljes szakaszán, illetve a Sugár utca egy részén is érintettek háztartások, a többségnek 2–300 ezer forintos kára keletkezett.

– Konkrét választ nem adott az Opus Titász. Először azt mondták, az éjszaka valamilyen kontár munkát végezhetett valaki az utcában, de hamar kiderült, hogy ez nem igaz. A következő válasz az volt, hogy sok a környéken a napelemes rendszer, és azok töltöttek vissza túl sok áramot a rendszerbe, és ez okozhatta a zárlatot. Azóta ez a feltevés is megdőlt, a legvalószínűbb – ráadásul az országban máshol már volt rá példa –, hogy 230V helyett 400-at engedtek rá a rendszerre valamilyen ok, tévedés, esetleg hiba miatt. Nem a meghibásodás a legnagyobb baj, hanem az, hogy egyáltalán nem reagálnak a megkeresésekre. Az egyik utolsó „tanács” az volt a szolgáltató részéről, hogy forduljak a biztosítómhoz. Ők egyértelműen jelezték, hogy amennyiben a szolgáltató felelős a károkért, egy fillért sem fognak fizetni – tudtuk meg Vastag Józseftől.

Az utcában sok idős él, akik nem kívántak nyilatkozni, ám Vastag Józsefet tájékoztatták a káresetekről.

Összefogásra lesz szükség

– A minap újra felhívtam a szolgáltatót, hogy tegyenek valamit, javítsák ki a hibát, mire azt mondták: saját kezűleg szereljem le az elromlott bojlerem, vigyem szakszervizbe, onnan kérjek számlát és szakvéleményt, majd a dokumentumokat és a hibást alkatrészt juttassam el hozzájuk. Ha mindez megvan, jó eséllyel 90 napon belül megtérítik a kárt. Kérdem én, 73 évesen hogy mernék én hozzányúlni egy elektromos berendezéshez? A környéken sok idős él, akiknek nincs ereje ehhez a kálváriához, ezért én képviselem és segítem őket. Azt tanácsolták nekem az ismerősök, hogy próbáljunk meg csoportosan panaszt benyújtani a szomszédokkal és az utcában élőkkel. Mindenki tanácstalan, nem tudjuk, mi legyen a következő lépés, és ez a bizonytalanság a legrosszabb a jelenlegi helyzetben – tette hozzá Vastag József.

Az ügyben megkerestük az Opus Titász Zrt-t is, hogy mi okozhatta a hibát, milyen lépéseket terveznek az ügyben, és várhatnak-e valamilyen kompenzációt a két utca károsultjai. Lapzártánkig azonban nem érkezett válasz a kérdéseinkre.

Kép: A bojler sötét kezelőpanelje is az éjszakai meghibásodásról árulkodik | Fotó: a szerző