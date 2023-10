Október a látás hónapja, az pedig a közlekedésben is fontos, hogy láthatóak legyünk – akármilyen közlekedési eszközt veszünk is igénybe. Az Egyesült Királyságban például akit azon kapnak, hogy nem elég erős a szemüvege a vezetéshez, félmillió forintnak megfelelő összegre is büntethető. Többek között erről beszélgettünk Bordás Béla városgondnokkal, vármegyei közlekedési és baleseti tudósítóval, és szót ejtettünk arról is, mire kell figyelni, hogy mindenki észrevegye egymást akár rossz, korlátozott látási viszonyok között is.

Bordás Béla szerkesztőségünkben

Fotó: Sipeki Péter