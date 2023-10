A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye rendezvényközpontot épít Nyíregyházán, a Magyarok Nagyasszonya Főplébánia mellett, az alapkőletételi ünnepséget vasárnap, a Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyház búcsúi ünnepén tartották, egyidejűleg a templom megáldásával. Az ünnepi szentmisét Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök celebrálta. Először megáldotta a vizet, majd végigment a templomon, s a szenteltvízzel meghintette a híveket, a világi és egyházi méltóságokat, s a zsúfolásig megtelt társszékesegyházat. A szentmisén azt mondta: a megkeresztelt ember a benne lakó szentlélek temploma. – A bűnbeesés előtt templom volt az egész világ, de az ember a bűnével megszentségtelenítette. Azért építünk templomot, mert Isten országát akarjuk építeni, szépíteni és azt szeretnénk, hogy megint templom legyen az egész világ – mondta. Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár köszöntőbeszédében kifejtette: nagy szükség van arra, hogy ünnepeljünk, emlékezzünk, hogy sok felidézzük az elmúlt évtizedek, évszázadok fontos történéseit. – Óriási öröm, hogy megszépült ez a már elég rossz állapotban lévő társszékesegyház – fogalmazott államtitkár, és megköszönte mindenkinek a megfeszített munkát. – Az újonnan épülő rendezvényközpont is nélkülözhetetlen az egyházi közösség életében, hiszen szükség van a templomra, az imádságra, a szentmisére, az istentiszteletre, de szükség van a közösség építésére is, ami az egész keresztény közösség számára nagyon fontos, a fiatalokat pedig be kell vonni a közösségépítésbe – mondta az államtitkár, és megköszönte a püspökatyáknak azt a mérhetetlenül sok fáradozást, amit szerte az egyházmegyében a közösségépítésért tesznek már az óvodásoktól, az iskolásokon át a felnőtt hívekig, és megígérte, hogy a jövőben is segíteni fogják az egyház törekvéseit.

Kettős ünnep

Dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere úgy fogalmazott: kettős ünnep ez a mai. – Befejeződött a társszékesegyház felújítása, ami a város ikonikus épülete, a belváros egyik ékessége, nemsokára pedig elindul a Római Katolikus Rendezvényközpont építése is. Mindig örömteli esemény egy alapkőletétel, hiszen azt jelenti, hogy valami új kezdődik. Most az új rendezvényközpont megszületésénél lehetünk jelen. Azt gondolom, ez az központ is sokat tesz majd azért, hogy a közösségünk, a keresztény értékeink erősödjenek, s ez az egész város számára fontos. Bízom benne, hogy ennek a nagyívű programnak a harmadik eleme is létrejöhet a közeljövőben, hiszen a tervei már elkészültek egy harangjátéknak, ami új kapcsolatot létesíthet és erősíthet Nyíregyháza lakossága, a városba látogatók és a templom, illetve a templom által képviselt értékek között – mondta a polgármester.

A Szent Imre Katolikus iskola óvodásainak műsora után Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök, Soltész Miklós államtitkár, dr. Szabó Tünde és dr. Vinnai Győző országgyűlési képviselők, dr. Kovács Ferenc polgármester, Seszták Oszkár vármegyei közgyűlési elnök és dr. Galambos Ildikó, a Nyíregyházi Járási Hivatal vezetője beletették az időkapszulát az alapkőbe. Az időkapszulában helyet kapott az alapító okirat, a Debrecen–Nyíregyházi Egyházmegye püspöki hivatalában dolgozók névsora, a Nyíregyházi Római Katolikus Rendezvényközpont látványterve, a Szent Imre Katolikus intézmény óvodásainak rajzai, és a Kelet Magyarország szombati száma is.

Üvegfal biztosít szép kilátást

A Római Katolikus Rendezvényközpont négyszintes lesz. A földszinten kap majd helyet a rendezvényeket kiszolgáló kávézó, ruhatár, a központi vizesblokk, a raktár, valamint egy multifunkciós tér, amelyet mobilfalakkal kisebb terekre lehet majd bontani. Az I. emeleten előcsarnokot alakítanak ki, amely a nagy előadóhoz kapcsolódik, és egy tálalókonyha is lesz ezen a szinten. A II. emeletre kerülnek az öltözőblokkok, a tetőtérben a gépészet helyét, valamint a raktárat alakítják ki. Az épület homlokzatát egy speciális homlokzatburkolati rendszer díszíti majd, és üvegfal biztosít szép kilátást a Nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyház épületére a földszinti multifunkciós térből, valamint az emeleti előcsarnokból. A közlekedőutakon térkőburkolat készül, a be nem épített területeken pedig parkosítanak, fásítanak.