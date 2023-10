A 9.30 órai kapunyitás után libazsíros kenyérrel fogadják a látogatókat, akik „Márton poharával” is koccinthatnak, a poharakba természetesen már az idei esztendő újborait töltik.

10 órától az Eszterlánc Északi Óvoda Kerekerdő Tagintézmény „Így tedd rá!” csoportja és a Szabolcs Néptáncegyüttes Aprókák Tánccsoportja közösen mutatja be a „Gyertek haza libuskáim…” című műsort, ezt követően pedig a táncos lábú ovisok táncházba hívják a közönséget.

Ellátogat Fabók Mancsi Bábszínháza is a Múzeumfaluba, a remek előadásukat 11 órakor láthatja a nagyérdemű a faluközpontban a színpadon.

12 órakor a Művészeti Szakgimnázium Táncművészeti tagozatának néptáncos növendékei megmutatják, hogy milyen lehetett egy igazi táncmulatság abban az időben, amikor az emberek az ünnepeket, a jeles napokat tánccal pecsételték meg, bálokat, mulatságokat tartottak.

A Batyu Színház előadása 13 órakor kezdődik, kiderül, hogy Beatrix, Mátyás király gyönyörű felesége, vajon milyen libás finomsággal kedveskedett egykoron egyetlen urának.

Természetesen nem maradhat el a libaszépségverseny sem.

A látogatók szavazataikkal döntik el, hogy mely nevezett liba a legszebb. A „versenyző libákat” 14 órakor vonultatják fel és mutatják be a faluközpontban. 14.30-kor pedig az eredményhirdetésen megtudhatjuk, hogy ki nyerte a libaszépségversenyt. A versenyző és a gazdája nem marad ajándék nélkül.

A Magyar Népi Ízőrző Lovagrend jóvoltából a libaságok, vagyis a libás fogások az idén sem hiányozhatnak a múzeumfaluból, de a falu kemencéjében sült finomságokat és gyógyteát is kóstolhatnak a látogatók.

A csarodai paplak cserépkályhájának melege mellett lúdtollas betűvetésre hívják a látogatókat, a tiszodobi ház első szobájában hímezhetnek, a gyertyamártó műhelyben lámpást készíthetnek, a kállósemjéni ház hátsó szobájában pedig magvakból készíthetnek képet a kézműveskedni vágyók. A család apraja-nagyja próbára teheti tudását egy Márton-napi kódfejtő játékban. Ebben az évben utoljára forog a kosaras körhinta, de lesz még falusi vásár, szívmelengető forró italok sokasága a kocsmában a Lenka Műhely jóvoltából, illetve kovács- és kádár bemutató, valamint a tokaji Paulay Borház is várja az érdeklődőket.



Fotó: KM-archív