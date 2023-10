Dr. Cservenyák László, a Szatmár-Beregi Pálinka Lovagrend Egyesület elnök nagymestere, a nyírcsaholyi pálinkafőzde szomszédságában fölcseperedve került az átlagosnál jobb ismeretségbe a gyümölcspárlatokkal, és harmadik generációs főzőmesterként az időközben hungarikummá nemesült itókák kiváló minőségét garantáló titkaival.

A mátészalkai Szatmári Múzeum néprajzos diplomával is rendelkező igazgatójaként mindent (is) tud a szatmári táj messze földön híres aranyának, a Szatmári szilvának a változatos feldolgozásáról, köztük is az Európai Unóban is első hazai gyümölcs párlatként földrajzi védettséget kapott Szatmári szilva pálinkáról.

Már várja a lovagrend idei pálinkaverseny legjobbjainak díjátadási ceremóniáját, amit a lovagok hagyományos ünnepi rendezvényén, idén először Bereg fővárosában tartanak. A Vásárosnaményban október 28-án, 10 órakor kezdődő trófeamustra és vadgasztronómiai fesztiválnak „bukét” adó Új Pálinka Ünnepéről is kiderülnek érdekességek a nagymesterrel folytatott beszélgetésből.