A havi középhőmérséklet mintegy 3-5 fokkal haladta meg az 1991–2020-as évek átlagát a vármegye területén. Érdekesség, hogy a hónap mindössze egy-két tized fokkal maradt el a júniustól középértéken, a maximumok átlaga viszont magasabb volt annál – tájékoztatott dr. Rácz Csaba. A Debreceni Egyetem Precíziós Növénytermesztési K+F Szolgáltató Központjának tudományos munkatársa elmondta: szeptemberben csak egyetlen olyan nap akadt, amikor a napi csúcshőmérséklet nem érte el a 20 Celsius-fokot, de ekkor is csak a vármegye nyugati felében.

A hónap nyárias jellegét mutatja, hogy egészen 30-áig kellett várni az első olyan hajnalra, amikor a vármegye túlnyomó részén 10 fok alatt állt be a minimum. Ezen a napon a Nyírség homokvidékein 5-7 fokig süllyedt a hőmérséklet a leghűvösebb órákra, ugyanakkor a hónap során akadt 18-19 fokos minimumérték is, mely közel állt a szaknyelv által trópusi éjszakának nevezett, legalább 20 fokos minimum-hőmérsékletű naphoz. A szeptemberi legmagasabb hőmérséklet 33 fok körül alakult, a legalacsonyabb pedig 5 fok volt.

Változatos csapadékeloszlás

A relatív páratartalom napi átlaga viszonylag magas maradt 70-75 százalék közötti értékekkel, ez azonban inkább a gyorsan hosszabbodó éjszakáknak volt betudható, amikor bőséges volt a harmatképződés. A növényi kórokozó gombák, baktériumok fertőzési nyomása emiatt nem csökkent érzékelhetően, sokfelé mutatkozott jelentős lomb- és terméskártétel. A szeptemberi csapadékeloszlás változatos volt a vármegyén belül: míg az északkeleti határvidékre 80-90 milliméter hullott, a Nyírségben mindössze 20-25 milliméter gyűlt össze harminc nap alatt. Ez hozzávetőleg 20-30 milliméternyi elmaradás a sokéves átlaghoz viszonyítva még a csapadékosabb vidékeken is.