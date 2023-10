Sajtótájékoztatót tartott október 3-án Nyíregyházán Apáti István, a Mi Hazánk Mozgalom alelnöke, országgyűlési képviselő. Mint kifejtette, országos aláírásgyűjtésbe kezd a párt a WHO pandémiaszerződése ellen. Ahogy fogalmazott, ez egy olyan szerződésforma, ami ellen ha nem szólal fel senki, nem tiltakoznak írásban, akkor automatikusan hatályba fog lépni. A leghatározottabban tiltakoznak az ellen, hogy a magyar állami szuverenitás jelentős részét feláldozzák, és ezeket a WHO hatáskörébe adja a magyar kormány. Apáti István külön kiemelte, hogy ez korlátozná az emberek egyéni és kollektív szabadságjogait is, elég csak a Covid idején bevezetett korlátozásokra gondolni. Ha tehát ez a szerződés hatályba lép, akkor a WHO, az egészségügyi világszervezet fog járványhelyzetet hirdetni a magyar kormány helyett, a WHO vezethet be tilalmakat, az emberek szabad mozgásának korlátozásában is minden hatáskört átvehet. Népszavazást sem lehet tartani, így a Mi Hazánk Mozgalom most online és személyes aláírásgyűjtésébe is kezd, hogy megakadályozzák ennek a szerződésnek a létrejöttét.