Sokat köszönhetünk neki

Dr. Simon Miklós országgyűlési képviselő a település névadójáról, az 1100 évvel ezelőtt élt Bogát vezérről azt mondta, a magyar nemzet nagyon sokat köszönhet neki. – Ő volt a 907-es pozsonyi csata egyik hőse, így abban, hogy a honfoglaló magyarok itt telepedtek le, neki is nagy szerepe volt – a győzelem megerősítette a Magyar Nagyfejedelemség helyzetét a Kárpát-medencében, a honfoglalás e csatával fejeződött be véglegesen - a szerk. – Ragaszkodnunk kell az őseinkhez, és méltó emléket állítani azoknak, akik ezt a szép hont belakták, s ezt az országot ránk hagyták – fogalmazott.

– Ugyan Nyírbogát hazánk legfiatalabb és egyik legkisebb városa, mégis példát tud mutatni – erről beszélt Papp Zsolt György vidékfejlesztési programok végrehajtásáért felelős államtitkár, és felidézte, hogy a település milyen sokat fejlődött az oktatás, az egészségügy, a szolgáltatások vagy az infrastruktúra terén, amíg eljutottak a városi rangig. – Hitünk és feladatunk, hogy a vidéken élőknek ugyanolyan lehetőségeket teremtsünk, mint a városiaknak, hogy mindenki megtalálja helyben a számítását és a boldogulását – mondta és megjegyezte: az olyan nehéz időkben, mint amilyen a pandémia volt, vagy most a szomszédunkban dúló háború, a múltunkból kell erőt meríteni, s az olyan nagyszerű vezetőkből, mint amilyen Bogát vezér volt.

Felértékelődnek a helyi közösségek

– Nyírbogát története nem ma kezdődött: megélték az elnéptelenedés szomorú kilátástalanságát, majd a jövőbe vetett hit és a szorgalmas munka eredményeit is – mondta Latorcai Csaba, a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára, majd arról beszélt, hogy olyan időszakot élünk, amelyben felértékelődnek a helyi közösségek és a bennük rejlő szellemi, lelki és anyagi erő. Felsorolta a legfontosabb nyírbogáti beruházásokat, a fejlesztések mérföldköveit, s azt, hogy a város ezekre 4,3 milliárd forint uniós és hazai forrást nyert. Hangsúlyozta: az elmúlt időszak fejlesztései jól mutatják, hogy a város közösségének tisztes múltja, dolgos jelene és még inkább reményteljes jövője van. – A városi rang büszkeség és felelősség is egyben, s nem mindegy, az itt élők milyen települést hagynak az utókorra. Az elért eredmények megtartása és továbbadása attól is függ, hogyan tudjuk azokat megvédeni, márpedig ma szellemi és anyagi zsarolással szemben kell helytállnunk. Ostrom alatt áll a keresztény kultúra, a hit védelméért folytatunk háborút – fogalmazott.

Az ünnepi műsor és a kitüntetések átadása után felavatták Bogát vezér szobrát, amit a történelmi egyházak képviselői is megáldottak.

Elismerések

Az ünnepségen a vármegyei közgyűlés ezüst emlékérmét vehette át ifj. Fekete György fogathajtó világbajnok, bronz emlékérmet kapott Birta Ferencné, Szakoly alpolgármestere, dr. Imréné dr. Plangár Mária nyírbélteki háziorvos és Zichar János, Nyírcsászári korábbi polgármestere.

Nyírbogát Pro Urbe-díját dr. Latorcai Csaba államtitkár, Seszták Oszkár, a vármegyei közgyűlés elnöke, prof. dr. Csernoch László, a Debreceni Egyetem rektorhelyettese és Szabó Miklós, a Tranzit Csoport alapítója vette át.

Nyírbogát Városért díszoklevelet kapott Bákonyi József vízügyi szakember, ifj. Bodolai István helytörténész, Kiss András, a vármegyei közgyűlés tagja és Vona Gábor körzeti megbízott.

Emléklappal köszönték meg Fekete Ádám r. hadnagy és Vámosi Norbert r. százados munkáját.