Egyre nagyobb szükség van a bölcsődei ellátásra Kisvárdán, így a református egyház a jelenlegi óvodájuk mellé épít egy új intézményt. Az újraindult kisvárdai református oktatás harmincadik évében tárta ki szárnyait tavaly szeptemberben a Harmatcsepp Református Bölcsőde, maximális létszámmal. Az indulás óta folyamatos a túljelentkezés az intézménybe, ugyanis a városban nő a születések, és a Kisvárdai Református Egyházközségben a 0-1 év közötti, kisvárdai állandó lakóhellyel rendelkező megkereszteltek száma is, így a Presbitérium felismerte, hogy új bölcsődére van szükség, hogy a gyermekek elhelyezését biztosítani tudják. A jelenlegi óvoda közvetlen szomszédságában, egy megnyert pályázatnak köszönhetően kezdték el az építkezést, hamarosan újabb két csoportban 24 kisgyermeket fogadhat a bővített intézmény. Az október 15-ei ünnepélyes alapkőletételen Koncz Imre, a Szabolcs-Beregi Református Egyházmegye esperese hirdetett igét.

Modern épület

A terveknél kiemelt fontosságú volt, hogy az új épület komplexen akadálymentesített, energiahatékony és gazdaságosan fenntartható legyen. Az épület földszintes kialakítású, túlnyomórészt hagyományos szerkezetekből tervezett. A tájolása során figyelembe vették azt is, hogy később, megújuló energiaforrásként további napelemeket telepíthessenek a tetőre. A nyár végén adták át a területet a kivitelezőnek, a munka elkezdődött, a tervek szerint jövő májusban fejezik be az építkezést és a következő szeptemberben megnyithatja kapuit a Liliom Bölcsőde. Ez a név bibliai és egyházművészeti jelentőséggel is bír. A Liliom a keresztyénség szimbolikus virága, a világosságnak, a tiszta életnek és az ártatlanság jelképeként jelenik meg a Szentírásban.