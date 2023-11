Az idén már tizedik alkalommal tűnt fel hazánk egén a sarki fény, ami az ország nagy részén, így megyénk több pontján is látható volt. Az Időkép szerint bár nem ez volt az első alkalom, amikor nálunk is láthatóvá vált a jelenség, sosem volt még ennyire erős és csodás.

És hogy mi az oka annak, hogy e különleges, általában a sarkkörökön észlelhető látványosságnak a vármegyénkben is tanúi lehettünk? Erről kérdeztük dr. Tarján Péter fizikust, a Nyíregyházi Egyetem főiskolai docensét.

Ritka, de lehetséges

A fizikus elmondta: a sarki fény a Napból érkező töltött részecskék hatására alakul ki a légkörben.

– A töltött részecskéket a Föld mágneses tere eltereli, így főként a sarkkörök környékére érkeznek. Amikor a légkörben ütköznek az ott található molekulákkal, akkor magasabb energiájú állapotba kerülnek. A már gerjesztett részecskék, miközben leesnek a légkörből, fényt bocsátanak ki, ekkor alakul ki ez a rendkívül látványos jelenség – mutatta be a sarki fény létrejöttének menetét dr. Tarján Péter. A szakember azt is elárulta, bizonyos esetekben a sarkköröktől távol is megcsodálhatjuk a sarki fényt.

– A körülmények szerencsés összjátéka kell mindehhez. Kicsit pontosabban: ha nagyobb a töltött részecskék száma, esetleg valamiért a légkörben magasabban alakul ki a sarki fény, akkor az alacsonyabb szélességi körökön, például hazánkban is látható a jelenség – tudtuk meg dr. Tarján Pétertől.