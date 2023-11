Az év vége közeledtével egyre nagyobb a vásárlási láz a közelgő ünnepek miatt. Sokan már novemberben elkezdik az ajándékokat beszerezni, vagy az eltartható élelmiszereket megvásárolni. A nehéz gazdasági helyzetben sok családban meg kell gondolni, hogy miből mennyit vásároljanak. Azonban arra is oda kell figyelni, hogy az olcsóbb nem biztos, hogy tényleg olcsóbb. Néha a kevesebb több elvét kellene érvényesíteni, illetve az ellenőrzött helyi termékeket választani. A helyi termékek bizalmi termékek, amelyek egyfajta minőséget is garantálnak, a multikban és nagyobb üzletláncokban nem kaphatók, csak piacon, vásárokban, kisebb helyi boltokban, csomagolásmentes üzletben, városi nagy rendezvényeken. Ilyenek a Made in Nyíregyháza logóval ellátott áruk is, amelyek már nagyon sok mindenkinek ismerősek lehetnek. Ez a logó a minőségi helyi termékek védjegyévé vált. Az ellenőrzött helyi termékekkel nemcsak a vásárlók járnak jobban, hanem a kézművesek, a gazdák, a vármegye és így az egész ország gazdaságát is fellendítik.

Hathatós segítség

A Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum projekt 2016-ban indult, amit a város önkormányzata konzorciumban valósít meg a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatallal, hogy minél szélesebb körben tudják népszerűsíteni a minőségi helyi termékeket. Ennek a projektnek a vármegyeszékhelyen és 25 km-es körzetében Ligetfalvi-Komiszár Eszter a koordinátora.

– Két kiegészítő tevékenysége van a paktumnak, a befektetésösztönzés, illetve ez a helyitermék- és szolgáltatásfejlesztési program, amihez 2017-ben elkészült egy fejlesztési stratégia, akcióterv, marketingterv, arculati kézikönyv és egy elektronikus kataszter is, ami összefogja a kistermelőket, gazdákat, kézműveseket, szolgáltatókat. Először is közzétettünk egy felhívást, hogy várjuk a gazdák, kézművesek jelentkezését Nyíregyházáról és 25 kilométeres körzetéből, és szépen elkezdtük felépíteni ezt az oldalt, különféle termékkörökből lehetett és lehet még most is jelentkezni. Többek között azért is érdemes csatlakozni, mert térítésmentesen biztosítunk helyet különböző városi rendezvényeken, a Búza téri piacon, részt lehet venni szakmai fórumokon, workshopokon, vállalkozói termékfejlesztési képzéseken, csak hogy néhány előnyt említsek – sorolta a koordinátor, majd hozzátette: rendszeresen gazdatúrákat szerveznek, amelyeken nagyon jó a hangulat, és rengeteg információval gazdagodhatnak a résztvevők, de nemcsak a termelők, hanem az érdeklődők is, kicsiktől nagyokig.

– Azzal a céllal jöttek létre ezek a gazdatúrák, termelői látogatások, hogy a gazdatársak egymástól tapasztalatokat, ötleteket merítsenek. Az elektronikus kataszterünkbe regisztrált helyi termelők, kézművesek, biogazdák, szolgáltatók ezeken a jó hangulatú rendezvényeken jobban megismerhetik egymást, de akár egy jó munkakapcsolat is kialakulhat – részletezte Ligetfalvi-Komiszár Eszter.

– Az eddigi tapasztalataink alapján nagyon szeretnek egymáshoz járni, sőt már azt is mondhatom, hogy azok között, akik az elektronikus kataszterünkben benne vannak, sok barátság is kialakult. Összekovácsolja az embereket az, hogy gyakran járnak közös rendezvényekre, vásárokra, hasonló problémákkal találkoznak. Nem tekintenek egymásra konkurensként, még akkor sem, ha például hasonló termékeket készítenek. Támogatják, segítik egymást – mondta a koordinátor, és hozzátette: a gazdatúrák is nyilvános események, melyekre várják az érdeklődőket, családokat vagy akár iskolás csoportokat is.

Fürj és virág

A gazdatúrákon részt vevők nagyon érdekes helyeken járhattak már, ahol sok tanácsot kaptak a laikus emberek is a mindennapi életükhöz, egészségmegóváshoz, környezetvédelemhez. Tavaly például meglátogathatták Pancsira Lászlóék FürjPiac Fürjtenyészetét, gyönyörködhettek a fürjek csodás világában, megtudhatták, hogy a vállalkozás honnan indult, és miért pont a fürjekre és a tojásaikra esett a választásuk, valamint a fürjtojás jótékony hatásairól is számos információt osztottak meg a látogatóknak. Tavasszal a helyi termelők, szolgáltatók, cégek egy jó hangulatú napsütéses beszélgetésen és bemutatón megismerkedhettek A Kerttel. Azaz egy olyan közösségi térrel, ahol nemcsak csodálatos virágpompában gyönyörködhettek a látogatók, hanem ízletes kézműves szörpöket és lekvárokat is kóstolhattak, vásárolhattak.

Méz és természetesség

Volt olyan gazdatúra is, ahol a Kisvakond Tábor működésébe, hétköznapjaiba leshettek be az érdeklődők. A méhészet csínyját-bínyját, valamint a méhészet arany és árnyoldalát a Kerekréti Méhészetben lehetett megismerni. Kerekréti István a méhecskéiről úgy mesélt, mint ahogy Szabó Gyula mondta a magyar népmeséket a gyerekeknek. István ezeket a parányi élőlényeket hatalmas szívvel és odaadással veszi körbe, amelyet ők meg is éreznek ám, és meg is hálálják ezt az önzetlen szeretetet. A nap végén pedig egy nagyon édes-mézes mézkostólóval is kedveskedtek a látogatóknak. Természetes hatóanyagokból készült tisztítószereket állít elő Kulcsár Ildikó vegyész, a Cudy Future Kft. ügyvezető-tulajdonosa, amiről részletesen mesélt az előadásában az egyik tavalyi gazdatúrán. A nyíregyházi vállalkozás több mint 300-féle környezettudatos háztartási terméket forgalmaz, s az elhivatott munkájukat a Green Brand díjjal is elismerték. Abban hisznek, hogy a természet megad nekünk mindent, ami a tisztítószerek gyártásához szükséges, nincs szükségünk semmilyen szintetikus anyagra. Mindez nagyon fontos, hiszen vigyáznunk kell a bolygónkra – ahogy az ismert mondás is tartja, a Földet nem örökbe, csupán kölcsön kaptuk az unokáinktól – hívta fel a figyelmet Kulcsár Ildikó.

Csodanövény és naturkozmetikumok

A Poórtéka helyi vállalkozás csodanövényét, a homoktövist, a jótékony hatásait és a belőle készült biotermékeket lehetett megismerni. Olyan manufaktúrába is el lehetett menni, ahol a naturkozmetikumokat vizsgálhatták meg behatóbban az érdeklődők, a vegyszermentes termékeket, a készítőjét, a munkafolyamatokat, műhelytitkokat, és ötleteket is meríthettek a résztvevők. Egy éve csatlakozott a paktum projektjéhez Tóthné Marcsi vegyész-fitoterapeuta, a Magicherb manufaktúra megálmodója és tulajdonosa.

20230928 Nyírszőlős A Bonduelle nyírszőlősi gyárában folytatódott a gazdatúra. A Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum rendezvénysorozatának a célja, hogy a helyi termelők és szolgáltatók jobban megismerhessék egymás tevékenységét. Fotó: Dodó Ferenc DF Kelet-Magyarország Képen: Édua Eszik Hr munkatárs, Hr Specialist BELL - Bonduelle Central Europe Kft

A saját betegsége és a gyermekei bőrproblémája indította el 18 évvel ezelőtt azon az úton, hogy minden bőrápoló készítményüket saját maga készítse el. Tavaly a Zöld Minősítés díjat is megkapták. A organikus összetevők, 100%-os tisztaságú illóolajok és gyógynövények felhasználásával sok értékes tápanyagot juttatnak a bőrbe, anélkül, hogy ártanának. Ezt meg is tapasztalhatták a résztvevők, hiszen bármit meg lehetett szagolgatni, vagy akár a krémeket kipróbálni. Ráadásul a termékfejlesztések során soha nem alkalmaznak állatkísérleteket sem.

Gomba módra

A Szondi család gyógyhatású gyógy- és biogomba-gazdaságában is sok információval gazdagodhattak az érdeklődők. Megtekintették a gombafeldolgozó üzemet és a gombaházakat, valamint megismerkedtek a termékekkel is. A Szondi család hisz a természetes hatóanyagok erejében, ezért is kezdtek a gyógygombák termesztésébe nyolc évvel ezelőtt. Vegyszermentes termesztéssel indultak, majd 2021-ben átálltak a biotermesztésre. Így már több gombát is ökológiai gazdálkodásból származó gombaként, biogombaként tudnak ajánlani, jelenleg nyolcféle gombát termesztenek. Az innováció hatására termékeik kiegészültek, így gombakivonatok formájában is elérhetőek, magas hatóanyag-tartalommal, megfelelő összetétellel, melyek kifejlesztésében szakemberek segítségét kérték. Az elmúlt évek során gombafeldolgozó üzemet építettek, így az üzemi szintű feldolgozással magasabb színvonalú és minőségű termékek előállítása a céljuk.

Kukoricáztak a túrázók

A Bonduelle nyírszőlősi gyárába is ellátogathattak az érdeklődők, megnézhették, hogy milyen alapos munkával készülnek a csemegekukorica-konzervek. Ugyanis a gyártás fő profilja a zöldborsó és csemegekukorica, amelynek töltése és csomagolása is itt történik. Amikor a boltban leemeljük a polcról, nem is gondolnánk, hogy a kisebb, úgynevezett negyedes konzervből percenként 1150 darab gördül le a szalagról, csak itt, ebben a gyárban. Az előadások után mindenki felvette a kiosztott hajhálót és köpenyt, és elindult a gyártúra. Molnár Dávid termeléstámogató mérnök kalauzolta körbe a vendégeket a kukoricacsövek előkészítésétől a morzsoláson át az optikai válogatóig, ahol speciális kamera érzékeli a nem odaillő szemeket, és légfúvással kifújják. Ezután a betöltő gépsor zakatolt a csarnokban, ahol az üres konzervdobozokba először felöntőlevet, majd pedig a kukoricaszemeket tölti a gép. Lezárás után áthaladnak a konzervek a sterilizátoron, ami lényegében csírátlanítja, magas hőmérsékleten hőkezelik, és visszahűtik. A kész konzervek pedig raklapokra kerülnek, és útnak indulnak, hogy minél több család asztalára kerüljenek.