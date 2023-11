Inspiráló előadókkal és érdekes témákkal várta a Fiatal Vállalkozók Országos Szövetsége (FIVOSZ) a napokban a megyeházán a gazdaság, az innováció, s az üzleti élet újdonságai iránt érdeklődőket, akik a jó tanácsok mellé finom borokat is kaptak. És sok-sok olyan információt, amit akár a vállalkozásukban, akár a mindennapokban használhatnak.

Alkalmazkodni a változásokhoz

A FIVOSZ alelnöke és megyei elnöke, azaz Lakatos Gergely és Maleczki Tamás nemcsak a rendezvény, de a szövetség céljairól is beszéltek, Polányi Péter a Lego nyíregyházi gyárát mutatta be, Szilágyi-Bécsi Tímea coach, az Int-Solution Kft. ügyvezetője pedig arról beszélt, mit kell tennünk ahhoz, hogy a munkaerő-piacon kelendőek legyünk, s hogy alkalmazkodni tudjunk a változásokhoz. Azt, hogy ez utóbbinak mekkora a jelentősége, Kokkonen Mónika a saját életéből vett példákkal is alátámasztotta.

A tanulás a túlélés eszköze

– Több mint hét évvel ezelőtt a Linkedint még csak hallomásból ismertem, de mivel kénytelen voltam jobban elmélyülni benne, beiratkoztam egy tréningre, amit a téma egyik legjelesebb képviselője, Tom Laine tartott. Elmondhatatlanul inspiráló volt, a

munkaerő-közvetítésben és a HR-munkáim során a Linkedinről tőle tanult ismereteket is hasznosítom. Ez a platform egyrészt a munkaeszközömmé vált, másrészt segített abban, hogy az üzleti élet egy új közösségét is létrehozhassuk Nyíregyházán – mondta és a kezdetekről is mesélt.

– Amikor 2018-ban, tíz külföldön töltött év után visszatértem a városba, önkénteskedtem, majd elkezdtem dolgozni a HR területén, és folyamatosan azt kerestem, mit tehetnék bele a közösbe? Majd rövid idő alatt olyan változások következtek be, amelyekből tíz évente egy is elég lenne: jött a covid, az ukrán háború, az energiaválság, az infláció, a munkaerő-hiány, és egyre erőteljesebben van jelen a mesterséges intelligencia is. Azt jelenleg nagyon nehéz megmondani, hogy mit tanuljanak a fiatalok, vagy hogy milyen készségekre, képességekre lesz szükség a jövőben, de az biztos, hogy a humán kapcsolatok jelentősége nőni fog. Az is egyértelmű, hogy a

folyamatos tanulás a túlélés eszköze lesz: ahhoz, hogy alkalmazkodni tudjunk a technológiai változásokhoz, új szakmákat kell megtanulni, és azt sem lehet vitatni, hogy minél több közösségre van szükségünk. Én több száz kapcsolattal rendelkezem a Linkedin-en, de mert ezek mögött nem voltak ott az emberek, elhatároztuk, hogy találkozunk. Megosztjuk egymással a tudásunkat, az ötleteinket, és a jövőben ezt rendszeressé tesszük. Egy nyitott klubot hozunk létre, hogy a személyes, a szakmai és az üzleti interakciókat segítsük, s hogy hozzájárulhassunk a helyi közösség jól létéhez – fogalmazott Kokkonen Mónika.

Stratégiai döntések

Kirják Róbertet, a Móricz Zsigmond Színház igazgatóját 24 éves korában dobták be a mélyvízbe – éveken át a teátrum pénzügyi, gazdasági területéért felelt, hét esztendeje a színház ügyvezető igazgatója, akire, mint mondta, a kinevezésekor egy kicsit furcsán néztek a

színházigazgatók.

– Év voltam a legfiatalabb vezető, és amíg főként színészek, s rendezők vezették a hazai teátrumokat, közgazdászként kilógtam a sorból. A kinevezésem után egy hónapra bezárkóztam a szobámba és sorra vettem azokat a területeket, amiket szerintem jobban, másként kellett volna csinálni. Mintegy harminc stratégiai döntést hoztam meg, amelyek fontos célja volt a bevételeink növelése, a kiadásaink racionalizálása. A színházban dolgozók akkor a minimálbérhez közeli fizetést kaptak, és ezen mindenképpen változtatni szerettem volna, ez pedig bevételnövekedés nélkül nem valósulhatott volna meg.

– Feltérképeztem a színházi repertoárt, hogy tudjam, melyek azok az előadások, amelyeket a legtöbbször játszanak a hazai teátrumokban, majd átalakítottam a struktúrát. Populáris előadásokat mutattunk be, kiváló rendezőket hívtunk Nyíregyházára, és a tudatos

marketingstratégia részeként elkezdtük használni a közösségi médiát. Óriásplakátkampányokba kezdtünk, amelyekhez az ország népszerű művészeit nyertük meg, mert azt szerettük volna elérni, hogy a nyíregyháziak tudjak: esti programként a színház a legjobb opció. Ebben nagy segítségemre voltak a művészeti vezetők, Göttinger Pál, majd Horváth Illés, az eredmények pedig magukért beszéltek: négy év alatt megdupláztuk a bevételeinket. De jött a covid, majd az energiaár-robbanás, ami mindent felborított, de úgy tűnik, ma már túl vagyunk a nehezén – fogalmazott az igazgató.

