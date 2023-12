Hornyák János köszöntőjében kiemelte, az önkormányzat tulajdonába került a régi téesz-telep, amin most megépült ez a 350 négyzetméter alapterületű tárolóhelyiség, amihez még megépítettek egy 70 négyzetméteres kiszolgáló helyiséget is, valamint elkészült 700 négyzetméternyi gazdasági út is. A Településfejlesztési Operatív Program részeként megvalósult beruházás teljes költsége megközelítette a 200 millió forintot.

– A településünkön mindig is sokan éltek a mezőgazdaságból, azt szeretnénk, hogy ez a jövőben is maradjon, jelentsen megtartóerőt az agrárium, ehhez kellenek az ehhez hasonló fejlesztések. Az új tárolóba a helyi gazdák is behozhatják a terményeiket, illetve a közmunka-programban megtermesztett zöldségeket és gyümölcsöket is tudja majd tárolni az önkormányzat. A magyar kultúrának mindig is része volt az állattenyésztés és a zöldség- és gyümölcstermesztés, az érezhető, hogy ezt látja és érzékeli a magyar kormány, mert amikor forráshiányos lett a pályázatunk, azonnal megadták a plusz támogatást – mondta Nyírvasvári polgármestere, Hornyák János.

Dr. Simon Miklós, a térség országgyűlési képviselője kiemelte, az elmúlt években a választókörzetében 127 pályázat valósult vagy valósul meg, ezek összértéke pedig eléri a 25 milliárd forintot.

– Köszönet mindazoknak, akik ebben segítettek – fogalmazott a képviselő.

Dr. Nagy István agrárminiszter beszédében kiemelte: 2020 és 2023 között a Vidékfejlesztési Programban 3316 milliárd forint támogatásáról döntöttek, ebből is látszik, hogy a kormányzatnak fontos az agrárium, és ez a jövőben sem változik majd.

– A mezőgazdaságban szükség van a dolgos kezekre, ehhez pedig támogatni kell az agrárium szereplőit. A kormány szemében a vidék nem valaminek a széle, hanem valaminek a gerince, az egésznek a szerves része. Azon dolgozunk, hogy jövedelmező és versenyképes legyen a magyar mezőgazdaság – húzta alá dr. Nagy István a terménytároló átadásakor.