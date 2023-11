A Vásárosnaményban a közelmúltban megrendezett trófeaszemlén részt vett a kömörői Petőfi Vadásztársaság vadászmestere, Gyújtó Attila is. Arról kérdeztük, hogyan értékeli a 2023-as őszi szezont.

Több lett a hazai vadász

– Nagyon jó idényt, nagy jó szezont zártunk. Úgy gondolom, büszkén kihúzhatja magát az összes tagtársunk, hiszen kilenc elejtett gímbikából három trófea aranyérmes lett, kettő ezüst és kettő bronz minősítést kapott. Amelyik nem kapott minősítést, arra is roppant büszke lehet az elejtője és a vadgazda egyaránt.

– Az említett kilenc bikát vendégvadászok hozták terítékre. Érkeztek hozzánk vadászok Szlovákiából, Csehországból, de a vendégvadászok túlnyomó többsége magyar volt. Ez az arány most az idén fordult meg a hazai vadászok javára, aminek örülök, mert a koros gímbikák trófeája Magyarországon marad – mondta a vadászmester, majd így folytatta: – Nekem is sikerült terítékre hozatnom egy 12 kilogrammos agancsú bikát egy visszatérő felvidéki vendégvadásszal, míg egy nyíregyházi vadásszal 9,71 kilogrammos trófeájú bikát tudtam terítékre hozatni.

– S hadd gratuláljak az újságon keresztül Asztalos Zoltán hivatásos vadászunknak, aki a vármegye idei legnagyobb súlyú trófeával rendelkező bikáját hozatta terítékre a Petőfi Vadásztársaság területén egy tatabányai vadásszal. A trófea súlya 13,52 kg volt.

Kedvezett az időjárás is

Míg Gyújtó Attila a kömörői Petőfi Vadásztársaságnál a vadászmester, a fehérgyarmati Ravasz Róka Földtulajdonosi Vadásztársaságnál az elnöki tisztséget tölti be.

– A fehérgyarmati vadásztársaság területén túlnyomó többségben apróvad él. Nagyon jó nyúl- és fácánszaporulatról tudok beszámolni, s ez a megállapítás nemcsak a mi területünkre, hanem az egész térségre vonatkozik. Őzbakból az előírt mennyiséget terítékre hoztuk, a terítékre hozott 35 őzbak között volt érmes trófea is. Az idén az időjárás kedvezett a vadgazdálkodóknak, ez visszatükröződik az agancs felrakásán, az apróvad szaporulatán, a gímbikák agancsának minőségén is. Összességében nem panaszkodhatunk ebben az évben sem.

MML



Kép: Nyilas László és Gyújtó Attila a kömörői trófeáknál | Fotó: M. Magyar László