A lengyel és a szlovák fuvarozók blokáddal nehezítik a be- és kilépést Ukrajna irányába napok óta, és emiatt jelentősen megnőtt a forgalom a záhonyi határátkelőhelyen. A magyar oldalon hosszú, néha tíz kilométert is meghaladó kamionsor várta a kiléptetést. Bár a magyar és az ukrán hatóságok összehangolt munkájának eredményeképpen a kamionforgalom áteresztése megnövekedett a záhonyi határátkelőhelyen, azonban még november 30-án, csütörtökön is sok kamion várakozott a határ magyar oldalán, mint ahogy videónkon is látszik.