Dr. Kovács Ferenc polgármester örömét fejezte ki, hogy a szakmai kollégium a városban tartja éves összejövetelét, mint mondta, Nyíregyháza örömmel tölti be a házigazda szerepét.

– A megyei jogú városok vezetői a jegyzők, címzetes főjegyzők mindig találnak „munkát”, hiszen a nagyvárosokat érintő aktualitásokat folyamatosan nyomon kell követniük, tehát biztosan lesz miről tanácskozniuk most is, s valóban színvonalas előadókat nyert meg erre a két napra a szakmai kollégium – fűzte hozzá a polgármester. Majd ő is megerősítette, a jövő évi választások kiemelt téma lesz a találkozón.

Új időpontok

– Nem a választási eljárásról fogok beszélni: azokat a témákat hoztam ide, amelyek közvetlenül az önkormányzatokat érintik mind a választással kapcsolatosan, mind pedig a jövő október elsejét követő időszakban – vette át a szót dr. Dukai Miklós, a Belügyminisztérium államtitkára. Majd felidézte, még 2022-ben az Alaptörvény módosítása során hozták meg azt a jogalkotói döntést, mely szerint Magyarországon 2024-ben az Európai Parlamenti választásokkal egy időpontban bonyolítják le az önkormányzati választásokat is.

– E módosítás előtt az Alaptörvény azt tartalmazta, hogy az általános önkormányzati választást ötévente októberben bonyolítják le, a most hatályos Alaptörvényben pedig az áll, hogy jövő év júniusában választanak vezetőket a településeken. Ez fontos változást hoz az önkormányzatok, közgyűlési tagok, képviselők életében, ugyanis akiket 2019 októberében megválasztottak, a mandátumukat 2024 szeptember végéig gyakorolhatják függetlenül attól, hogy az önkormányzati választást korábban, azaz júniusban tartják. Így akiket jövő nyáron megválasztanak ( polgármestereket, önkormányzati képviselőket), 2024. október elsején lépnek hivatalba, akkor veszik fel a mandátumukat. Ez azt is jelenti, hogy ekkortól lesznek rájuk érvényesek a kötelezettségeik (pl. vagyonnyilatkozat leadása) is. Jogi értelemben tehát nincs átmeneti időszak – hangsúlyozta az államtitkár. Végül megjegyezte, a jogalkotó bízik a választópolgárok bölcsességében és ítélőképességében, abban, hogy a települések vezetésére a legalkalmasabb jelölteket választják majd meg. Az államtitkár a tájékoztatót azzal zárta, hogy a kétezer fő alatti településeken a jogszabály közös hivatalt ír elő, kétezer fő feletti településeken önálló hivatalok működnek ezután is.