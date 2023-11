Az igazán nagy hideg még várat magára, ám ettől függetlenül november elsején kezdetét vette a téli krízisidőszak a hajléktalanellátásban. Az utcán életvitelszerűen tartózkodó emberekre óriási veszélyt jelentenek a fagyos napok, ezért a Periféria Egyesület mindent megtesz, hogy senki ne essen áldozatul a téli mínuszoknak.

Dr. Szoboszlai Katalin, az egyesület elnöke lapunknak elmondta, ebben az időszakban sokkal több időt töltenek a szociális munkások a hajléktalanok felkutatásával, és mindenkinek segítenek, hogy eljuthasson a megfelelő szálláshelyre.

– A diszpécserszolgálat és a krízisautó 24 órában működik, az előbbi folyamatosan fogadja a hívásokat, míg az autó szükség esetén kivonul a megfelelő helyszínre szerte a vármegyében. Az egyesületünk jelenleg közel 50 hajléktalannal áll rendszeres kapcsolatban, ők már hosszabb ideje élnek az utcán. Őket mindennap felkeressük, tájékozódunk arról, hogy mire lenne szükségük. Élelemmel és szükség esetén ruházattal, tisztálkodási szerekkel látjuk el őket, ahogy azt is jól tudják, hogy a Bokréta utcán találják az éjjeli menedékhelyet – tájékoztatta lapunkat dr. Szoboszlai Katalin.

A Periféria Egyesület elnökétől azt is megtudtuk, ahogy hűl le a levegő, úgy kerülnek egyre nagyobb veszélybe a hajléktalanok.

Sokan kint töltik az éjszakát

– Azt sem szabad elfelejteni, hogy az utcán élők egyre idősebbek, és egyre rosszabb egészségi állapotban vannak, ezért ilyenkor a fokozott segítségnyújtás részeként abban is segítünk nekik, hogy eljussanak az éjjeli menedékhelyre, amennyiben ezt igénylik. Sokszor hallani, hogy nem mindenki akar bemenni e létesítményekbe, inkább vállalja annak kockázatát, hogy a mínuszokban kint marad a szabad ég alatt. Több hajléktalan nem akar másokkal együtt éjszakázni a menedékhelyen. Ennek részben az az oka, hogy elszoktak a közösségi létformáktól, másrészt bizonyos okokból nem érzik jól magukat a szálláshelyen, esetleg nem érzik biztonságban azt a néhány dolgot, amivel rendelkeznek. Az ilyen embereket még sűrűbben kell látogatnunk, hogy elkerüljük a komolyabb bajt – hívta fel a figyelmet a szakember.

Bár az idei ősz 20 Celsius-fok körüli hőmérsékletet hozott, ennek ellenére megkezdődött a téli krízisidőszak. Mindennek az az oka, hogy a szociális törvény szabályozza a téli krí­zisellátást, s ez nem igazodik az időjáráshoz.

Védelem a rendkívüli hidegben

– A törvény világosan kimondja, hogy a téli krízisellátás időszaka november elsejétől április 30-áig tart. Az intézkedésekben nincs különbség, még akkor sem, ha enyhe az időjárás. Azt még nehéz megmondani, hogy ez egy rendkívüli ősz-e, vagy a későbbiekben is ilyen meleg idő várható az év ezen szakaszában. Néhány év múlva már könnyebb lesz megmondaniuk a döntéshozóknak, kell-e változtatni ezen a dátumon, esetleg egyéb kiegészítésekkel élni. Ilyenkor nem csupán a mi munkánkban jelent többletfeladatot a krízis­időszak, hanem a hajléktalanszállók működésében is.

– Az éjjeli menedékhely télen teljes kapacitással – vagy akár azon felül is – működik, és annyi embert helyeznek el, amennyit csak tudnak. Hozzávetőleg 100 fős a befogadóképesség, ugyanakkor ha nagyon hideg idő van, akkor még 20 embert is képesek befogadni. Mindig azon dolgozunk, hogy ha lehet, senki ne maradjon kint az utcán a rendkívüli hidegben – hangsúlyozta dr. Szoboszlai Katalin.

Ne legyünk közömbösek!

Az elnök azt is megosztotta lapunkkal, hogy az idén 20 éves a regionális diszpécserszolgálatuk.

– Arra kérjük a lakosságot, amennyiben úgy látják, egy utcán élő embernek segítségre van szüksége, hívják a 06-42-504-618-as telefonszámot. A kollégánk fogadja a hívást, és megteszi a szükséges intézkedéseket, kiküldi a krízisautót, majd segítséget kap az illető. Ne legyünk közömbösek, és ne sétáljunk el a bajba jutottak mellett! Tárcsázzák ezt a számot, és ne a közösségi médiában posztoljanak az ilyen esetekben. Sajnos ez egy egy­re gyakoribb jelenség, és nem elég, így nem biztos, hogy idejében megérkezik a segítség, de egyesek olyan fotókat osztanak meg, amik teljesen semmibe veszik az emberi méltóságot – hívta fel a figyelmet dr. Szoboszlai Katalin.

Az egyesületnek téli ruhaneműkkel, tisztálkodási szerekkel is segíthet a lakosság.

– Leginkább mindennapos használatra alkalmas téli ruhákra lenne szükségünk: meleg nadrágokra, cipőkre, ingekre, pulóverekre, zoknikra. Nagyobb számban férfiruházatot várunk, hiszen a nők kevesebben vannak a hajléktalanok között, ugyanakkor természetesen női ruhaneműket is szívesen fogadunk, hogy az utcán élő nőknek is segíthessünk. Aki szeretne adományozni, nyugodtan hívja a diszpécserszolgálatot – tudatta az elnök.

Kép: A téli időszakban rendszeresen felkeresik a hajléktalanokat a Periféria Egyesület munkatársai | Fotó: KM-archív/Sipeki Péter