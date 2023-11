A meteorológiai előrejelzések alapján intenzív havazás és tartós ónos eső is várható Pest, Nógrád, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyék területén. A Magyar Közút munkagépei minden érintett területen teljes kapacitással fognak dolgozni, de a szélsőséges időjárási viszonyok miatt arra kérik az autósokat, hogy csak azok induljanak útnak, akiknek halaszthatatlan dolguk van és ők is csak a téli közlekedésre megfelelően felkészített járművekkel induljanak el - tájékoztatott a Magyar Közút Nonprofit Zrt.

A legfrissebb meteorológiai előrejelzések alapján csütörtök délelőtt Zala, Somogy, Veszprém és Komárom-Esztergom vármegyékben előfordulhat gyenge ónos eső, azonban Pest, Nógrád, Heves és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyékben a déli óráktól tartós ónos esőre kell számítani. Észak-Magyarország területén az ónos esőt megelőzően jelentősebb havazásra is számítani kell, főleg a magasabban fekvő északi területeken, ahol akár 15 centiméternyi friss hó is hullhat.

A Magyar Közút már november 10-én téli üzemre váltott, így minden havazásban és ónos esővel érintett területen teljes kapacitással fognak dolgozni a szakemberek. Az elmúlt napokban, pont a várhatóan újra érintett térségekben már jelentős friss hó hullott, most viszont a nagyobb mennyiségű ónos eső miatt arra kéri a közútkezelő az autósokat, hogy ha tehetik, halasszák el utazásukat. Ennek fő oka, hogy sok helyen havazásból fog ónos esőre váltani az idő, így a megelőző sószórási munkákat is kevésbé hatékonyan tudják majd elvégezni. Továbbá olyan mértékű ónos eső várható, ami a megelőzésképpen vagy az aktív síkosságmentesítés során kiszórt anyagokat is lemossa a burkolatról.

A közlekedőknek több tényezőt is figyelembe kell majd venniük a következő napokban:

- A közútkezelő munkagépei az érintett területeken megelőző sószórást végeznek, hogy a friss hó és az ónos eső letapadását igyekezzenek tompítani. De ez nem jelenti azt, hogy a kiszórt só minden frissen hullott havat azonnal elolvasztana, hiszen jelentős mennyiségű hó és ónos eső várható, néhány óra alatt.

- A havazásban és ónos esővel érintett országrészekben, vármegyénként (annak nagyságától függően) 3-6 mérnökségről, tehát telephelyről fognak majd elindulni a gépek, hogy több ezer kilométernyi fő- és mellékúton, illetve több száz településen átvezető szakaszon beavatkozzanak.

- Egy munkagép fordulóköre nagyjából 2-4 óra, ennyi kell a rakodáshoz (só és üzemanyag felvétel), a célterületre való kijutáshoz, majd onnan a telephelyre való visszatéréshez. Ennyi idő alatt több centiméternyi friss hó és jelentős mennyiségű ónos eső hullhat, így ezeket a munkákat újra és újra meg kell majd ismételni, mindaddig, amíg a havazás és az ónos eső el nem áll.

- A téliesebb útviszonyok nem jelentik azt, hogy a közútkezelő ne dolgozna teljes kapacitással, hiszen a fentiek alapján látható, hogy egy meghatározott mennyiségű gépi és humán erőforrással, ütemezetten, folyamatosan végzik a síkosságmentesítési és hóeltakarítási munkákat.

- Nem lesz minden autós előtt egy hókotró, lesz olyan munkagép, ami felemelt hóekével fog haladni, amelynek nagyon egyszerű és praktikus okai lesznek, erről bővebben itt tájékozódhatnak a közlekedők: https://kozut.hu/teli-uzemeltetessel-kapcsolatos-informaciok/. Akik videós formában szeretnének képbe kerülni, nekik ezt az anyagot ajánlják a szakemberek: https://www.youtube.com/watch?v=CtOQiwvR_gg.

A közlekedők is sokat tehetnek azért, hogy az országos utakon a forgalom zavartalan legyen. Egy-egy baleset miatt ugyanis a feltorlódott kocsisorokban vesztegelhetnek a közútkezelő gépei, így a hóeltakarítást is később tudják adott helyszínen elvégezni.

- Soha ne előzzék meg a hóeltakarító járműveket! Nemcsak a KRESZ előírásai miatt, hanem azért, mert biztosak lehetnek benne, a munkagépek mögött tisztább lesz a burkolat, mint előtte. Fontos, hogy a gépektől érdemes kell távolságot is tartani.

- Havazás idején vezessenek lassabban, figyelmesebben és körültekintőbben. Csak akkor előzzenek, ha azt biztonságosan be is tudják fejezni.

- Csak a téli közlekedésre megfelelően felkészített, téli gumival felszerelt gépjárművekkel vezessenek.

- Utazás előtt mindenképpen tájékozódjanak az aktuális út- és látási viszonyokról, forgalmi helyzetről a www.utinform.hu oldalon. Ez alapján tervezzék meg utazásukat, ha tehetik, halasszák el utazásukat.

- Induljanak el időben, hamarabb, ne út közben, téliesebb útviszonyok között próbálják meg behozni az esetleges késéseket.