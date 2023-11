– A kazah és a magyar egyértelműen rokon nép, így könnyű stratégiai kapcsolatot létesítenünk egymással - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter egy kazah tévének adott interjújában, miután részt vett a Türk Államok Szervezetének külügyminiszteri ülésén Asztanában. A magyar delegációt erősítette a fehérgyarmati dr. Tilki Attila, országgyűlési képviselő, a Bölcsek Tanácsának tagja. A Türk Államok Szervezetén belül tanácsadói feladatokat lát el ez a szervezeti egység, melynek javaslatait a külügyminiszterek tanácsa hagyja jóvá. Magyarország a Türk Államok Szervezete (TÁSZ) minden tagállamának fővárosában rendelkezik nagykövetséggel: Ankarában, Asztanában, Bakuban, Biskekben, Taskentben teljesítenek szolgálatot. Türkmenisztánban a taskenti nagykövet látja el Magyarország képviseletét. A TÁSZ tagállamokban két főkonzulátus is működik, Almatiban és Isztambulban.

Szijjártó Péter a Silk Way TV stúdiójában kijelentette: „A magyar külügyminiszter szerint a türk államoknak fontos hídszerepük lehet abban, hogy a világ ne tömbösödjön, mert több nyugati politikai vezető azon dolgozik, hogy a világ egy keleti és egy nyugati blokkra szakadjon, ami nagyon veszélyes. Magyarország már csak történelmi tapasztalatai alapján is a globális kapcsolatok fenntartása mellett van. Ezenkívül amellett, hogy a világ országainak vissza kell térniük a kölcsönös tiszteleten alapuló együttműködéshez, ami a háborúk lezárásának, a békének a záloga is. A nemzetközi együttműködésnek az egyik kiváló fóruma a türk országok közössége, amelyben Magyarország megfigyelőként részt vesz”. Szijjártó Péter elmondta, hogy az energiaszektor a magyar-kazah együttműködés egyik fő területe. Konkrétan a Mol, mint a legnagyobb magyar befektető Kazahsztánban kazah és kínai partnerével decemberben elkezdheti kitermelni a földgázt abból a gázmezőből, amelyben részesedést szerzett. Az idén Magyarország vásárolt 630 ezer tonna kőolajat Kazahsztántól, és hasonló vásárlásokat tervez a jövőben. „A harmadik energetikai együttműködési terület a nukleáris. Magyarországnak atomenergia-termelés területén négy évtizedes tapasztalata van, Kazahsztánnak pedig jelentős uránkészlete”.

– A Türk Nemzetek Tanácsának 10. állam- és kormányfői szintű találkozóján Orbán Viktor miniszterelnök kontinensünk és Az Európai Unió szemszögéből világította meg a Türk Tanácsnak a világ konfliktusainak európai értelmezését. Elmondta, hogy egyesek az ukrán-orosz, Hamasz-izraeli konfliktus hatására a blokkosodásban, az elszigetelésben hisznek. Mi, magyarok a türk államokhoz hasonlóan az elszigetelés politikája helyett a kapcsolatok békés rendezésében a konnektivitàsban hiszünk – jelentette ki dr. Tilki Attila.

Kassym-Jomart Tokayev, a Kazah Köztársaság elnöke a kazah nép szeretetét fogalmazta meg a magyarok iránt:

„A magyarság kiemelkedő fia, Petőfi Sándor 200. évfordulója tiszteletére a fővárosunk egyik új utcája is a híres költő nevét viseli” – mondta az asztanai sajtótájékoztatón. Az utcatáblát Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter miniszter leplezte le.

– Amikor Sayasat Nurbek oktatási miniszterrel beszélgettünk, nagy tisztelettel mesélt arról, hogy ahol ő született, Észak-Kazahsztánban, ott nagy kultusza van a hun vezérnek, Attilának. Miniszter úr Rómában tanult, és gyakran felkereste Alessandro Algardi legkiválóbb művét, az Attila Róma előtt című reliefképét, amely a Szent Péter-bazilika falát díszíti. Az alsóház elnöke a beszédében arra hívta fel a figyelmünket, hogy az Attila keresztnév Kazahsztánban is előfordul – újságolta dr. Tilki Attila.