Az MH 2. vitéz Vattay Antal Területvédelmi Ezred Honvédelmi Oktatási és Kulturális Központ és a Huszár Alapítvány vármegyei fiatalokat megszólító előadássorozata Záhonyba érkezett a közelmúltban.

A rendezvénynek otthont adó művelődési házban interaktív előadások várták a pályaválasztás előtt álló diákokat. Puki István, a vitéz Mikecz Kálmán Honvéd Kollégium nevelőtanára bemutatta a kollégium nyújtotta lehetőségeket és a kadétok mindennapjait. A nevelőtanár a nyelvtanulás fontosságára is felhívta az ifjúság figyelmét. Az angol nyelv minél magasabb szintű elsajátításához a kollégium is szakmai segítséget nyújt – tájékoztatta lapunkat a területvédelmi ezred.

Tartalékosból tiszt

Arra is kitértek, a záhonyi fiatalok Bartha Ádám hadnagytól, az 5. Területvédelmi Zászlóalj kiképzőtisztjétől kaphattak információkat a honvédségről, beleértve az egyenruhás élettel járó kötelezettségeket is. Szót ejtett a viselkedési normákról és arról is, hogyan vezetett az útja a tartalékos rendszertől a szerződéses állomány tiszti fokozatáig.

Az előadások mellett az érdeklődők megtekinthették A magyar katona ezer éve című hadtörténeti kiállítást is – tudatta a 2. vitéz Vattay Antal Területvédelmi Ezred.