– Magánemberként nagyon szeretek rockkoncertekre és múzeumokba, különböző kiállítóterekbe járni, azonban mindig vannak hiányosságok. Egy koncerten nem tudom, mi történik a színpadon, csak hallom a zenét, de jó lenne, ha tudnám például, hogy a gitáros hatszor megfordult a tengelye körül, vagy éppen a földön fekve gitározik, az énekes átrohant a színpad egyik végéről a másikra – az ilyen látványelemeket is szeretnénk tudni, mert ezzel válhat teljessé a koncert­élmény – magyarázta szerkesztőségünk vendégeként Nemes-Nagy Tünde, a Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesületének elnöke, s az álom az idén valósággá vált.

Jelnyelvi tolmács, audionarrátor

– Májusban a nyíregyházi kötődésű Pócsi István koncertszervező azzal keresett meg, mi lenne, ha a fogyatékkal élőknek is megnyitnánk a Barba Negrában a rockkoncerteket. Az akadálymentesített épületbe a kerekesszékesek is könnyen bejuthatnak, vigyünk jelnyelvi tolmácsokat a hallássérülteknek, audionarrátort a látássérülteknek. Így szerveztük a nyáron két teljesen akadálymentes koncertet Budapesten – elevenítette fel az előzményeket az elnök; a szavakat tettek követték, és július elsején az Ismerős Arcok zenekar koncertjére csaknem 100 fogyatékkal élő ember érkezett, az egyesület szervezésében.

– A zenekarról fontos tudni, hogy egy látássérült ember is a tagjuk, szaxofonon Tánczos István játszik immár 13 éve. Az audionarrátor pontosan elmondta, milyen környezetben vagyunk, hol található a mosdó, hol fog fellépni a zenekar, milyen a zenekari sátor, végigmentünk a zenekari shopokon, megnéztük az öltözőket, a színpadot. Zenés simogató keretében találkozhattunk a zenészekkel, kézzel foghatóvá tette nekünk Tánczos István a szaxofonját, közös fotók készültek – ezek olyan élményekkel tettek minket gazdagabbá, amiket egy nem akadálymentesített koncerten nem élhettünk volna át. A második egy nyárzáró koncert volt szeptemberben, a Bikini zenekar tagjai nagyon pozitívan álltak ahhoz, hogy fogyatékossággal élők is részt vehetnek a koncerten, 3-4000 ember között ott voltunk 70-en, fogyatékossággal élők.

Fontos a szemléletformálás

Vannak olyan élethelyzetek, és vannak olyan létesítmények, ahová nem fog elmenni egy látás- vagy hallássérült. Az ilyen zenei vagy koncertélmény a fogyatékossággal élő embereknek nem, vagy csak nagyon ritkán adatik meg, elsősorban azért, mert önállóan el sem tudnak jutni egy ilyen rendezvényre. Mindenképpen szükség van egy személyi segítőre, aki tőlük jobban mozog, hall vagy lát – mutatott rá a háttérre Nemes-Nagy Tünde, aki hozzátette: jó érzés, hogy nyitott feléjük a fővárosi szórakozóhely, ők pedig éltek a lehetőséggel.

– Szervezőként a projektnek a Hangolódj ránk! címet adtuk, partnerünk volt a Nar­radívák audionarrátora, Gazdik Kati, a jelnyelvi tolmácsa, Demeter-Szabó Ildikó, ők tették számunkra akadálymentessé a koncertet, köszönjük, hogy nemcsak a szórakozóhely, hanem a két együttes is nyitott volt az együttműködésre! Az egyesület vármegyei elnökétől megtudtuk azt is, nagyon érdekes feladat és új kihívás volt koncertszervezőként dolgozni, mert azon túl, hogy országosan meghirdették és megszervezték a programot, elmondták az akadálymentesítési igényeket, beszerezték a készülékeket, a koncertet követően a sajtót is fogékonnyá kellett tenni a téma iránt, a nyilvánossággal is megosztani a pozitív élményeket, tapasztalatokat.

A szervezők hitvallása, hogy a társadalom szemléletét a fogyatékossággal élők formálják azáltal, ha önmaguk is részesei a társadalmi körforgásnak, így biztos, hogy lesznek még ilyen koncertek.

KM



Kép: Csoportkép az Ismerős Arcok zenekar tagjaival | Fotó: egyesület