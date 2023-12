Alaptevékenységei mellett Kárpát-medence-szerte a legkülönfélébb akciókkal és programokkal segíti a rászorulókat a Mathias Corvinus Collegium (MCC). Az advent időszakában az intézmény több mint 1300 könyvet juttatott el Kárpátaljára, emellett mintegy 200 ajándékot és hozzávetőlegesen egy mázsányi élelmiszert gyűjtött, valamint két fiatal gyógykezelését is támogatta. Az MCC minden képzési központja – országhatáron belül és azon túl is - aktívan részt vett a karitatív akcióban.

Az MCC országhatároktól függetlenül segíti a rászoruló magyar közösségeket. Az idei évben több képzési központ is könyvadományok formájában jótékonykodott. A szegedi képzési központ már második alkalommal rendezte meg a Mesebeli karácsony című jótékonysági koncertet a Szegedi dómban. A teltházas rendezvény különlegessége, hogy a belépő egy jó állapotú gyermek-, vagy ifjúsági könyv volt. „Óriási összefogásnak lehettünk a tanúi, hiszen több mint 1000 kiadvány gyűlt össze a gyűjtés során” – fogalmazott Asztalos Kata, a szegedi képzési központ vezetője, aki bízik abban, hogy a kárpátalajai Karácsfalvai Sztojka Sándor Görög Katolikus Líceum diákjainak karácsonyát ezekkel a felajánlásokkal szebbé és boldogabbá varázsolhatja az MCC. A kárpátaljaiknak szóló adományozáshoz a nyíregyházi MCC is csatlakozott. Vargáné Bosnyák Ildikó képviseletvezető elmondta, hogy egy hónap alatt körülbelül 300 könyvet gyűjtöttek a helyi MCC-s diákok. A többségében szépirodalmi köteteket a Guti Gimnázium hallgatói vehetik majd a kezükbe. Az adventi könyvgyűjtésben az MCC révfülöpi képviselete is részt vett. Az összesen 1300 könyvből álló adomány a beregszászi MCC közreműködésével jutott el a kárpátaljai fiatalokhoz.

A Mathias Corvinus Collegium idén is szorosan együttműködött a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal, hogy minél több hátrányos helyzetű gyermeknek tegyék szebbé a karácsonyt. A „Csillagszóró” gyűjtőakcióhoz a Középiskolás Program (KP) diákjai mellett az MCC munkavállalói is csatlakoztak, így összesen 195 doboznyi ajándék gyűlt össze. Az MCC tartós élelmiszergyűjtést is szervezett a Magyar Ökumenikus Segélyszervezettel összefogva, ennek eredményeként közel egy mázsányi ételadományt juttatott el az arra rászorulóknak a tehetséggondozó intézmény. A vidéki központokból, mint például Pécsről, több autónyi segítség érkezett.

A zalaegerszegi MCC könyvadománya a gyermekvédelmi ellátásban élő óvodásoknak és iskolásoknak szólt, akiknek személyesen adták át az ajándékokat, míg a debreceni képzési központ a Nagytemplomban rendezett jótékonysági koncerttel egybekötött könyvgyűjtési akciót. A győri MCC a Lurkó Alapítványnak gyűjtött: a város adventi jótékonysági faházában a FIT-es, KP-s és EP-s diákok közösen kézműveskedtek. Miskolcon FIT-es diákok és a képviselet munkatársai közösen sütöttek mézeskalácsot, és adományért árusítottak a Vöröskereszt által a Szent István téren felállított házikóban. A befolyó bevételből a rászoruló családokat támogatja a szervezet. Szekszárdon Karácsonyi Csillagok címmel tartottak interaktív szakmai programot és karitatív akciót a helyi képviselet munkatársai.

Az MCC nem titkolt célja, hogy a tehetséggondozáson túl a diákok egy erős, összetartó közösség részesei legyenek, amit jól példáz a szolnoki képzési központ idei karácsonyi jótékonysági akciója is. A szolnokiak süteményvásárt rendeztek, így segítették egy volt diákjuk rehabilitációját, akit a nyáron súlyos baleset ért. A példás összefogásban nemcsak a helyi, hanem más vidéki központok is részt vettek. Beregszászon is süteményvásárt rendeztek, az így befolyó összeget egy helyi kislány gyógykezelésére fordítják.

Szombathelyen állami gondozott gyermekek karácsonyát tették szebbé az MCC-s diákok, Kecskeméten az autizmussal és fogyatékkal élőkkel ünnepeltek, míg a békéscsabai MCC jótékonysági véradást szervezett. Veszprémben a Katolikus Karitászt és a Veszprém-Balaton Keresztény Kulturájáért Alapítványt is támogatták önkéntes munkájukkal a diákok, de saját előadói estet is szerveztek, ahova egy csoki volt a belépő, amivel a Start Sportegyesület hátrányos helyzetű sportolóinak karácsonyát édesítették meg. Kis tettekkel is lehet óriási segítséget nyújtani, akár életet is menteni – fogalmaztak a szervezők.

Az MCC karácsonykor a magára hagyott, árva állatokról sem feledkezik meg. A székesfehérvári képzési központ diákjai az ASKA Állatmenhely számára mindegy száz kiló kutyaeledelt, konzerveket és száraztápot adományoztak, míg a kaposvári MCC-sek a Kutyatár Természet- és Állatvédő Egyesület lakóit segítették, a dunaszerdahelyi MCC-s diákok pedig a nagymegyeri kutyamenhelyen önkénteskedtek.

A Mathias Corvinus Collegium eddig is és a jövőben is aktívan támogatja a nehéz helyzetben lévőket, és nyitott kapukkal várja a tehetséges fiatalokat anyagi helyzetüktől és lakóhelyüktől függetlenül.

Mathias Corvinus Collegium

Fotók: MCC