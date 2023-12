Tanuljanak tovább!

– Az Útravaló ösztöndíj program alapvetően a valamilyen szempontból nehéz sorsú, hátrányos helyzetű gyerekeknek és családoknak segít, fő célja, hogy a továbbtanulást motiválja és megelőzzük vele a diákok iskolai lemorzsolódását. A bekerülés rászorultság-alapú, s ha valaki bekerül a rendszerbe, az ösztöndíj mértéke a tanulmányi átlagtól függ. Az idei tanévben közel 11 ezer diákot támogat a program, s most azzal a hírrel jöttünk, hogy minden diák még karácsonyig megkapja a szeptembertől visszamenőleg járó négyhavi összeget, és természetesen jövőre is folytatódik a pályázat. A fő cél, hogy az általános iskolások bejussanak a középfokú intézményekbe, a középiskolások pedig szakmát tanuljanak vagy meg se álljanak a felsőoktatásig – hangsúlyozta Fülöp Attila. Az államtitkár megkérdezte a gyerekeket, mire lenne még szükségük, s szóba került az is, mire fordítják az ösztöndíjat.

Az egyik középiskolás lány úgy felelt, a családjának is segítség ez a pénz, abból veszik rá a ruhát, az iskolai írószereket, ebből fedezik a tanulással járó költségeket. Elhangzott, a fiatalok igyekezzenek valóban magukra, az iskoláztatásra, sportolásra fordítani az összeget.

A 18 sikeresen pályázó diáknak Szocska A. Ábel püspök azt mondta: kitüntetett figyelmet kaptak azzal, hogy az advent idején az államtitkár személyesen jött el hozzájuk, s a 11 ezer diák közül az idén éppen velük szeretett volna találkozni, beszélgetni. Hálásan megköszönte a mentorok, felkészítő tanárok munkáját is, akik szívvel-lélekkel egyengetik tanítványait útját, majd mindenkinek áldott karácsonyt kívánt püspök atya.