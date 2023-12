A közleményében a biztosító saját adatai alapján azt azt írta, decemberben 75 százalékkal több a tűzkár, mint a többi hónapban, az otthoni balesetek száma pedig 15-20 százalékkal nő.

Rengeteg tűz keletkezik a régi típusú karácsonyi égősorok miatt. Ezeket érdemes lecserélni, mert a modern fényfüzérek kevésbé veszélyesek.

Az ünnepi dekoráció nemcsak az ingatlanokban okozhat kárt, hanem személyi sérüléshez is vezethet - emelték ki. A kandallók begyújtása szintén népszerű az ünnepek idején, a ritkán használt tüzelőberendezések állapota és a rutintalanság azonban gondokat okozhat.

Balesethez vezethet a gyakorlat és a megfelelő felszerelés hiánya, amikor a díszítéshez, a kültéri égősor felhelyezéséhez és a rendrakáshoz előkerülnek a létrák, valamint kihívást jelenthet a fenyőfa befaragása. Gyakoriak a kisebb égési sérülések és egyéb konyhai balesetek is az ünnepi menü készítésekor.

A közlekedéssel összefüggő károk szintén gyakoriak az ünnepi időszakban, mert sok család utazik vidékre vagy külföldre. A csúszós, jeges utakon a gyalogos és az autós balesetek egy-egy napon az éves átlag három-négyszeresét is meghaladják.

Szilveszterkor kiugró az ittaság miatt bekövetkező balesetek száma, a mértéktelen alkoholfogyasztás ugyanakkor a biztosítást is befolyásolhatja. Az alkohol által súlyosan befolyásolt állapot kizárhatja a kártérítést.