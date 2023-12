Már most rengetegen vesznek lencsét és pezsgőt Szilveszterre, de keresik a vásárlók a malachúst és a virslit is. A pezsgő nem drágult az előző évekhez képest és továbbra is az édeset viszik a legtöbben. A vásárlók azt mondták, idén inkább kevesebb, de minőségi terméket vesznek. A boltok felkészültek a rohamra, Szilveszter előtt adják el ugyanis az éves pezsgőmennyiség 70 százalékát.

Forrás: tenyek.hu