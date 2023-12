Hamarosan véget ér az idei esztendő, és szerte az országban hatalmas mulatságokkal búcsúztatják az emberek az évet, hogy aztán örömittasan, szeretteik és barátaik gyűrűjében lendüljenek át 2024-be. A szilveszteri utcabálok, házibulik gyakori kelléke a tűzijáték, melynek szükségességéről megoszlanak a vélemények, de az, aki kedveli a „durrogtatást”, ilyenkor komolyabb összeget is áldoz pirotechnikai eszközökre. Ezeket azonban csak szigorú szabályok szerint szerezhetjük be.

A pirotechnikai eszközök négy kategóriába sorolhatóak: az elsőbe a legveszélytelenebb, egész évben vásárolható termékek tartoznak, ilyen például a születésnapi tortára tehető gyertya, míg a 2. kategóriások szintén elérhetőek az év 365 napján, de csak a 16 éven felüliek számára.

Csak ellenőrzött helyről

– A harmadik pirotechnikai osztályba tartozó tűzijátékokat csak december 28–31. között lehet legálisan beszerezni, míg a negyedikbe sorolt termékeket ebben az időszakban is csak szakképzett pirotechnikus veheti meg érvényes felhasználási engedély birtokában. A harmadik kategóriába tartozó eszközöket is csak adott időn belül, kizárólag december 31-én 18 órától január elseje reggel hat óráig lehet felhasználni – foglalta össze a legfontosabb tudnivalókat Leskovics Zoltán tűzoltó alezredes.

A vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság tűzoltósági főfelügyelője hozzátette: fontos, hogy minden esetben ellenőrzött helyről, működési engedéllyel rendelkező árustól vásárolják meg ezeket a pirotechnikai eszközöket, figyelmesen olvassák el és tartsák be a magyar nyelvű használati utasítást.

– Nem lehet elégszer elmondani: soha ne irányítsák emberre, állatra, növényre, gépjárműre, épület, elektromos légvezeték felé, vegyék figyelembe az időjárási viszonyokat, a nagyon szeles idő ugyanis nem alkalmas tűzijátékozásra. Ne veszítsék szem elől a tárolási szabályokat, mindig zárják el a gyerekek elől – sorolta a szakember. Leskovics Zoltán tűzoltósági főfelügyelő végezetül hangsúlyozta: továbbra is tilos petárdát birtokolni és felhasználni.

Más korosztály, más durranás

Ezt Vincze Miklós is megerősítette, aki Nyíregyházán, a Búza téren várja a pirotechnikai eszközök kedvelőit. Egyúttal megjegyezte: akár 200 ezer forintos bírságot is kaphat, aki mégis petárdázik. Kérdésünkre azt is elárulta, hogy az infláció ellenére nem drágult a tűzijáték, sőt olyan termék is van, aminek harminc százalékkal csökkent az ára.

– Bár nálam harmadik osztályba sorolt terméket nem kap az ügyfél, ahogy máshol, úgy nálunk is széles a választék. Eltérő, hogy ki mit kedvel, az viszont az elmúlt évek tapasztalatai alapján egyértelmű, hogy a fiatalok inkább az olcsóbb pirotechnikai eszközöket keresik. Ezek darabja pár száz forint, az viszont ritka, hogy néhány ezer forintnál többet költsenek. Más a helyzet az idősebb, középkorú vásárlók esetében. Ők jellemzően 10 és 20 ezer forint közötti összeget szánnak a szilveszteri tűzijátékra, és inkább rakétatelepeket választanak. Ezekből is van többféle, a néhány lövéstől egészen a húsz, harminc vagy még több durranásig – mondta el lapunknak Vincze Miklós, majd hozzáfűzte: hiába tiltják évek óta a petárdát, még mindig sokan szeretnének vásárolni, ezért a hatóságok fokozottan ellenőrzik az árusokat.

A fel nem használt, 3. osztályba tartozó, illetve hibás vagy lejárt szavatosságú terméket szilveszter után öt napon belül a forgalmazónak vissza kell vinni, ő pedig köteles térítésmentesen visszavenni ezeket.