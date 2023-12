Bár mindig megfogadjuk, hogy a karácsonyi ünnepre mindent jó előre megvásárolunk, valami mindig az utolsó pillanatra marad. Szombaton a nyíregyházi Búza téri piacon is sokan álltak sorba savanyúságért, zöldségért, no és persze még a karácsonyfák is várnak arra, hogy gazdára találjanak.

Fotó: KM