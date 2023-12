A Magyar Vöröskereszt vármegyei szervezetének életében is kiemelt időszaknak számítanak a karácsony előtti hetek, hiszen fontos feladatuk, hogy szebbé, meghittebbé tegyék a rászorulók ünnepét. Az azonban, hogy mennyi családhoz juthatnak el az adományok, nagyban függ attól, hogy a világ egyik legnagyobb karitatív szervezetének már novemberben elkezdődő szeretet akciói mennyire sikeresek.

– Nagy munka van abban, hogy a nyolc vármegyei központunkban az adományokat összegyűjtsük, szétválogassuk és csomagokként kioszthassuk a családoknak – mondta Gurály Edina, a Vöröskereszt megyei igazgatója. Beszélt arról is, hogy pici varázslat ez, mert a nyomort megszüntetni nem tudják, de szeretet adni, mosolyt csalni az arcokra igen. Ehhez pedig az is kell, hogy amit ajándékként felajánlanak a mélyszegénységben élő családoknak, az legyen használható, tiszta, jó minőségű. Olyan, ami valóban adomány, amit akár mi is szívesen elfogadnánk. Ha adunk, a másik méltóságát megőrizve adjunk!