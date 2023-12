Néhány hete egy 10 éves kisfiú írt levelet az Országos Mentőszolgálatnak, mert kishúga, Maja hatalmas mentőrajongó és december elején lesz 4 éves, ezért meg akarta őt lepni egy játék mentőautóval. Az életmentőknek sem kellett több, nagy csomagot állítottak össze kis mentőautókkal, játékokkal, mentős ajándékokkal és édességgel. Nyírbátori bajtársaink be is csomagolták az ajándékokat, s meglepték Lalikát és Maját a kislány szülinapján. A meglepetés remekül sikerült, ami nem csak a gyermekeknek, de bajtársainknak is hatalmas élmény volt. Gratulálunk, és boldog születésnapot, kellemes ünnepeket kívánunk – osztotta meg a kedves történetet a mentőszolgálat a közösségi oldalán.