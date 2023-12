Idén is várja a segíteni vágyókat a MÁV-VOLÁN-csoport az Országos Véradó Napon. A Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat közreműködésével december 8-án országszerte tizennégy helyszínen adhatunk vért, így Nyíregyházán is a Vasútállomáson, 9.30 és 12 óra között. Ne feledje: elég egy óra, hogy akár három életet is megmentsen! – írja honlapján a MÁV-VOLÁN csoport.

Egyetlen véradó három ember életét mentheti meg