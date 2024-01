Lassan véget ér az első félév az iskolákban: van, aki örül az érdemjegyeknek, viszont sok szülő nincs teljesen megelégedve a naplóban látottakkal. Ha szükséges, még van idő az év végéig javítani, de sokszor nehéz motiválni, rávenni a tanulásra a gyerekeket, hiszen mindig van, ami érdekesebb, fontosabb a számukra, így a gondolataik is gyakran elkalandoznak. A Pedagógus Oscar-díjjal is kitüntetett Roma Ádám, a borbányai Petőfi Sándor Általános Iskola fizika–informatika szakos tanára lapunknak elmondta: nagyon sok impulzus éri a diákokat nap mint nap, úgy kell ezek között lavírozni, hogy a lelkesedésüket felkeltsük, s az meg is maradjon. Mindenki hibázhat, de ha sok negatív megjegyzés éri a gyerekeket, és természetesen a felnőtteket is, az tovább ronthat a helyzeten.

Pozitív megerősítés

– A dicséret, a pozitív megerősítés a legnagyobb motiváció. A diákok bármilyen problémával fordulhatnak hozzám, és ezzel biztonságban érezhetik magukat – a szülőknek is ezt kell elérniük. Fontos megtanítani arra a gyerekeket, hogy a befektetett minőségi munka megtérül. Lehet, hogy csak később és kudarcok, küzdelmek árán, de mindig van eredmény, ez pedig motiválja őket. Hat éve kitaláltunk egy motiváló programot: olyan embereket hívunk el az iskolába, akik inspirálják őket, segítenek megtanulni a kudarcok kezelését, akik példaképek lehetnek, akik megmutatják, hogyan lehet folyamatosan megújulni – részletezte a pedagógus, és megjegyezte, Szoboszlai Dominikról is szoktak beszélgetni: ő jó példa arra, hova lehet eljutni kemény és kitartó munkával. A veszprémi kézilabdacsapat egyik edzője azt mesélte el, hogy a magyar és a külföldi kézilabdázó fiatalok között nagy a különbség: a magyarokba azt nevelik bele, hogy el ne rontsák a helyzeteiket, a külföldiekbe pedig azt, ha nem is sikerül valami, a következő jobb lesz.

Fontos a hála

– Egy rossz jegy nem a világvége! Meg kell beszélni, hogy akkor éppen miért sikerült így, de felül lehet kerekedni az elakadásokon. Fontos, hogy a szülők otthon gyakoroljanak a gyerekekkel, de például a házi munkába is vonják be őket: segítsenek főzni, és ha nem is sikerül, meg kell próbálni újra. Segíteni kell nekik, hogy fejlődjenek, és meg kell dicsérni őket, ha egyre ügyesebbek – mondta Roma Ádám, és megjegyezte: sokszor a legalapvetőbb dolgokra sem figyelünk, azokra, amelyek a mindennapi életünket jobbá teszik.

– Azt is pozitívan kell megélni például, hogy egészségesek vagyunk, s nem ér minket baj: én ezért tartom nagyon fontosnak a hálát. Etikaórán ezt próbálom erősíteni a diákokban. Vannak gyerekek, akik hálanaplót vezetnek. Fel szoktam hívni a figyelmüket arra, hogy nézzenek meg egy-egy hónapot, hogy milyen jegyeik vannak, milyen jól teljesítettek. Lehet, hogy korábban volt olyan, ami nem sikerült jól, de ezek a gyakorlások, tanítások, megerősítések pozitív gondolatokat ültetnek el a gyerekek fejében, nem pedig a negatívokat. Fontos, hogy mindig a jóból kell meríteni – tanácsolta a pedagógus, és arra is felhívta a figyelmet, hogy meg kell találni azt a területet, ami a gyerek számára erőforrás lehet, de nagyon tudatosan kell figyelni – ez pedig a felnőttekre is érvényes – arra is, hogy ne az elakadásainkra koncentráljunk, hanem a jó dolgokra.

Felkészülés, időbeosztás

– Azt gondolom, mindenki szeret dicséretet kapni, de ezért tenni kell, meg kell érte dolgozni, amit a gyerekeknek a saját példánkon keresztül tudunk hitelesen megmu­tatni.

– Fontos az aktív élet is: nem jó, ha eseménytelenül telik egy nap, és az idővel is jól kell tudni gazdálkodni. A gyerekeknek legyen időbeosztásuk, tervezzenek előre! A diákjaimnak szoktam tanácsolni, hogy amikor iskola után hazamennek, tervezzék meg, mire kell készülniük, arra mennyi időt érdemes szánni. A felkészülés, időbeosztás is lehet sikerélmény. Én magam is sok mindent leírok, és ha valamit kipipálhatok a listámról, az jó érzés. Ha a gyerekek is vezetnek ilyet, kevésbé fognak elfelejteni feladatokat, ezzel akár konfliktusokat is megelőzhetnek, mert nem éri őket kellemetlen meglepetés – ajánlotta Roma Ádám, és hozzáfűzte: természetesen ez a módszer a felnőtteknek is javasolt. Ezzel mindenkinek meglehet a lelki békéje, akkor is, ha ez egy pluszfeladat.