Nincs is boldogabb érzés attól, ha az ember felnőttként azzal foglalkozhat, amivel már egészen kicsi kora óta szeretne. A fehérgyarmati születésű Gacsóné Gyulai Ágnest már néhány évesen elvarázsolta a fodrászat különleges világa.

Illat, látvány, frizura

Ágnes 1987-ben született, s az emlékei szerint még óvodás volt, amikor az édesanyja elvitte őt egy fodrászüzletbe, ahol a sokféle illat, a látvány s a frizurák készítése teljesen megigézte.

Az elhatározás, miszerint fodrász lesz belőle is, ekkor született meg benne. Már a szakmát nyújtó iskolát megkezdve tanulóként is az említett üzletbe került, ahol Károly Irma volt a mestere, akinek a mai napig hálás a megszerzett kiváló alapokért, s emellett az édesanyja is folyamatosan támogatta őt álmai megvalósításában.

Már tizenkilenc évesen hódolhatott szakmájának. Eleinte Nyíregyházán, majd Mátészalkán dolgozott, végül a szülővárosában, Fehérgyarmaton találta meg a helyét. Gacsóné Gyulai Ágnes – aki már tizennyolc éve befejezte a tanulmányait, a mesterképzést pedig két éve végezte el – 2018-ban ment férjhez Gacsó Péterhez, s a szerelmükből két gyermek született: Levente és Emma.

Napjainkban már Gacsóné Gyulai Ágnes is foglalkoztat a hozzá hasonlóan a gyermekkori álmok útján elindult tanulókat, s nagy örömmel és lelkesedéssel végzi hőn szeretett munkáját.

„Változtatni szeretnék”

Közel négy évvel ezelőtt született meg benne egy izgalmas gondolat, ami azóta már több ember életét varázsolta szebbé. A Változtatni szeretnék elnevezésű projekt lényege az volt, hogy egy sorsolás útján kiválasztott szerencsés nyertesnek a frizuráját ingyen elkészíti, örömet szerezve ezzel az illetőnek. Az ötlethez – amit megosztott néhány ismerősével – többen is csatlakoztak. A felhívásra jelentkezők közül a nyertes így aztán egy teljes szépítkezési átalakításon eshetett át: fodrász, műköröm, új ruha, smink várt többek között a vendégre.

A 2023-as évben volt az időközben kiválóan összekovácsolódott csapat negyedik átalakítása, amelyre a korábbi évektől eltérve decemberben már két nyertest sorsoltak ki. Gacsóné Gyulai Ágnes kezdeményezéséhez napjainkban már tizenhárom helyi vállalkozó csatlakozott.

Gacsóné Gyulai Ágnes példaértékű összefogásként éli meg a Fehérgyarmaton népszerűvé vált kezdeményezést, amelyet évről évre meg szeretne valósítani a csapat tagjaival közösen, örömet szerezve ezzel minél több embernek a településen.

A projekt résztvevői

Az átalakítócsapat további tagjai: Dani Mariann, Karácsonyné Dani Erika, Baranyi Deák Veronika, Juhászné Gyulai Enikő

Ajándékokat felajánlók: Barakovicsné Éles Titanilla, Bohács-Újhelyi Anett, Nyilas Anna, Piros Petra, Porkolábné Balogh Mariann, Földváriné Baranyi Beáta, Baranyi Zoltán, Nagy István és Bojáki Zoltán