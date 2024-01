A pályaválasztásra készülő diákok, szüleik és tanáraik számára informatív és érdekes előadásokkal segítettek eligazodni a továbbtanulás, a felvételi rejtelmeiben. Bemutatták az egyetem szakmai munkáját, a sokszínű hallgatói életet, és azt is, hogy mennyire különleges itt tanulni. Mivel a fiatalok kezében folyamatosan ott van az okostelefon, így az egyetem az idei évben egy olyan újítással készült, ami máshol még nem jelent meg. Az intézmény szakemberei készítettek egy olyan honlapot, platformot, ahol regisztráció és pár kérdés megválaszolása után a mesterséges intelligencia, az egyetem képzéseit ismerve, megadja, hogy a diáknak melyik lehet a legmegfelelőbb szakirány.

Hasznos ismeretek

A program az intézmény 7. sz. körelőadójában indult volna, de olyan sok diák érdeklődött az élménynap iránt, hogy nagyobb előadóba kellett áttenni a rendezvényt. Dr. Kovács Zoltán általános rektorhelyettes köszöntötte a résztvevőket, és részletes tájékoztatást adott a meghirdetett képzésekről, a jelentkezés feltételeiről, és azt is megtudhatták a diákok, hogy hogyan tudnak többletpontokat szerezni. – A hasznos és praktikus tudástól túlmenően a Nyíregyházi Egyetem sok más szolgáltatást is kínál a hallgatóknak. Ez a környezet, az épületek 21. századi infrastruktúrának megfelelnek, és az egyéni problémákra is mindig megpróbálunk megoldást találni – fogalmazott a rektorhelyettes, és kiemelte, hogy különböző komfortfokozatú kollégiumi elhelyezést versenyképes árakon is tudnak biztosítani a vidékről érkezőknek. Számokban is bemutatta az oktatási intézményt: több mint 4 ezer hallgatója van jelenleg az egyetemnek, közel 170 főállású oktatóval dolgoznak 12 intézetben. Röviden ismertette a szakokat, a duális képzés és az okleveles technikusi képzés előnyeit, majd a plusz pontok új rendszerét, és az egyetemi tanulmányokra felkészítő kurzusok előnyeit vázolta fel a diákoknak. Tasnádiné Vida Zsuzsa a Hallgatói Szolgáltató Központ felvételi előadója pedig a jelentkezés feltételeiről és menetéről tartott előadást. A tájékoztatókat intézeti bemutatkozó séták, színes programok, laborlátogatások bemutatók, játékok, kísérletezések követték.

Nyíregyháza a cél

Gál Levente a Nyíregyházi SZC Széchenyi István Technikum és Kollégium 12-es diákja. – Azért jöttem ma el, mert most pénzügyi vállalkozói szakra járok, és hasonló területen szeretnék továbbtanulni. Még nem volt időm alaposan utánanézni a Nyíregyházi Egyetemnek, és ez nagyon jó alkalom erre. Az osztállyal azért jöttünk el, mert szeretnénk feltérképezni itt helyben a lehetőségeket, de a fővárosi egyetemeket sem zártam még ki. Mivel sok változás lesz az idéntől a felvételi pontszámításban és az érettséginél is, így nagyon hasznos, hogy erről is kaptunk felvilágosítást – mondta Gál Levente.

A Dombrádi Móra Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola diákjai is részt vettek az élménynapon. Boglárka, Viktória, Anett és Kevin már az első nyílt napra is eljöttek, hiszen mind a négyen a Nyíregyházi Egyetemre szeretnének jelentkezni gazdálkodásmenedzsment vagy mezőgazdasági mérnöki szakra. Természetesen az ő kezükben is ott volt a telefon, és azt nézegették, hogy melyik izgalmas intézeti bemutatón vegyenek még részt.