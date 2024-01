Több mint 3 millió biztosítási szerződést érint mindaz, amit kormányrendelet rögzít: teljesen átalakul a lakásbiztosítások szabályozása. Szinte nincs olyan család ma Magyarországon, amire ez ne vonatkozna, ezért is érdemes felkészülni a március elsején kezdődő országos kampányra. Mielőtt eldördülne virtuálisan a startpisztoly, lássuk, hogyan készül a teljes hazai lakásbiztosítási piacot átfogóan érintő kampányra a 13 biztosító, a több mint 300 alkuszcég és több ezer üzletkötő!

Érdemes tájékozódni

– A Gazdaságfejlesztési Minisztérium hívta életre a márciusi lakáskampányt – nyomatékosította Cidor Mihály, a Biztor Alkusz Kft. ügyvezető tulajdonosa. – Eddig a lakásbiztosítások megkötésénél az ügyfelek zömmel a személyes értékesítést, a biztosítók irodáit és a tanácsadói csatornákat részesítették előnyben. A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításoknál más volt a gyakorlat, sokan vették igénybe az internetes összehasonlító felületeket.

A Biztosítási Elemző Központ (BEK) kutatásai alapján akár félmillió lakásbiztosítást is újraköthetnek az ügyfelek a március 1-jétől március 31-ig tartó kampányidőszakban.

A közleményükből kiderül: az 1000 fős mintán végzett reprezentatív kutatások alapján az ügyfelek csaknem 20 százaléka már hallott a kampányról, és közel harmada már most váltásra készül. A legnagyobb váltási hajlandóságot a 25–34 éves korosztálynál mérték, de a nyugdíjasok között is tízből négyen érdeklődnének egy kedvezőbb ajánlat iránt.

A váltani szándékozók csaknem 40 százaléka a magas biztosítási díjat jelölte meg váltási szándéka indokaként, több mint 30 százalékuk pedig úgy nyilatkozott, hogy biztosítója túl magas díjemelésről küldött tájékoztatót.

Bár a kampányra szóló akciós díjakat csak márciusban fogják kiadni a biztosítók, már a jelenlegi díjak között is hatalmas különbségek vannak. A BEK által végzett kalkulációk alapján legtöbbet a családi házzal rendelkezők spórolhatnak majd. A családi házak esetén a nem ritkán 80-100 ezer forintot is elérő éves biztosítási díjak akár a felükre csökkenthetők, vagyis az átlagos megtakarítás évi 40-50 ezer forint is lehet.

A lakásoknál az átlagdíjak valamivel alacsonyabbak, de a BEK szerint itt is elérhető 10-20 ezer forintos éves megtakarítás.

– A biztosítók versenyét a Magyar Nemzeti Bank a közvetítői jutalékok csökkentésének előírásával is támogatja. Egyúttal, hogy a biztosítók által így elért költségmegtakarítást a társaságok kedvezőbb díjak formájában juttassák vissza az ügyfeleknek – tette hozzá Cidor Mihály. A Biztosítási Elemző Központ megerősítette: a márciusi váltási lehetőség a hitellel terhelt lakások biztosításaira is kiterjed a biztosítások évfordulójától függetlenül, de márciuson kívül továbbra is csak évente egyszer, az évfordulón lehet majd lakásbiztosítót váltani.

Nem kötelező a felmondás

– Azért is van komoly súlya a kormányrendeletnek, mert a lakásbiztosítások piaca összességében mintegy 165 milliárd forintot tesz ki. A biztosítóknak értesíteniük kell ügyfeleiket a március elsejével megnyíló rendkívüli felmondási lehetőségről. Nem kötelező a felmondás, ez csupán egy mindenki számára felkínált alkalom. A biztosítóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal megerősített rendkívüli felmondási lehetőség a jelzáloghitellel terhelt lakóingatlanok szerződőit is megilleti. A cél egyértelmű: a kormány a kampányban a lakásbiztosítások aktualizált újrakötését és a fogyasztóbarát lakásbiztosítás, a Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítás előretörését várja.

Egy szó, mint száz, a márciusi kampányidőszakban érdemes lakásbiztosítási kalkulátor segítségével alaposan megnézni azt, hogy a biztosítók ajánlatai között mik az elvárásoknak megfelelő konstrukció, amivel akár több ezer forintot is lehet spórolni.

Aktualizálás és újrakötés

Kovács Zsolt, a Gazdaságfejlesztési Minisztérium nemzeti biztosítási stratégiáért felelős miniszteri biztosa a profitline.hu-n elmondta: „A minisztérium elsődleges várakozása, hogy jelentős számú lakásbiztosítás modernizálódik és újul meg a piacon, azaz több lakásbiztosítási szerződést fognak aktualizálni, illetve újrakötni az ügyfelek. Másodsorban azt szeretnénk, hogy a lakásállomány minél nagyobb része legyen biztosított a jövőben. A lakástulajdonosok ezzel az intézkedéscsomaggal alaposabban és jobb körültekintéssel tudják majd kiválasztani a nekik leginkább megfelelő termékeket.