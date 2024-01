Charlie szerelmes balladáját választották a Csináljuk a fesztivált! győztes slágerévé a showműsor döntőjében. A fináléban utoljára vitte színpadra versenydalát a 10 finalista: a Kell még egy szó Szabó Előddel, a Csókkirály Szabó Mátéval, az Origo Oláh Gergővel, az Európa Oláh Ibolyával, a Nézz az ég felé Freddie-vel, az Ezt egy életen át kell játszani Dolhai Attilával, a Maradj velem Király Viktorral, az Elmegyek Kökény Attilával, a Szerelem, miért múlsz? Orsovai Renivel, az Ő még csak most tizennégy Takáts Tamással vetélkedett az évszázad magyar slágere címért.

Forrás: Fotók: MTVA/MTI/Balogh Zoltán



A műsor záróadása két extraprodukciót is tartogatott a versenydalok mellett. Az este a Wonderland Show Company kortárs elemekből álló táncelőadásával kezdődött: egy múzeumi tárlat titkos életébe tekinthettek be a nézők, a koreográfiában megelevenedtek a szobrok, és táncra perdült még a teremőr is. A szavazatok összesítése előtt színpadra lépett Agárdi Szilvia az előző évad győztes dalával, Kovács Kati: Úgy szeretném meghálálni című slágerével. Az énekes elmondta, a műsorban való szereplése sokat mozdított előre karrierjén, ezért nagyon hálás, hogy a részese lehetett a show-nak. Hozzátette, a Csináljuk a fesztivált!-nak köszönhetően Kovács Katival bizalmas viszonya lett, máig jó barátságot ápolnak.

Az évszázad magyar slágere a Korda György, Balázs Klári, Frenreisz Károly, Janza Kata, Feke Pál és Nagy Bogi alkotta zsűri és a nézői szavazatok alapján a Nézz az ég felé lett Freddie előadásában, 112 ponttal. A SzerencseSzombat műsorvezetőjeként is ismert előadó hangsúlyozta, gyerekkora óta nagy rajongója Charlie-nak, és reméli, hogy ha látta a produkciót, a dalhoz méltónak találta előadásmódját.

Janza Kata nagy álma vált valóra azzal, hogy zsűritagként térhetett vissza a Duna évszázad magyar slágerét kereső showműsorába. Az EMeRTon és Honthy-díjas musicalénekes a döntőhöz érve a Petőfi Rádió Kultúrfitnesz című műsorában összegezte tapasztalatait.

Nagy megtiszteltetés, hogy bekerültem a zsűribe. Kíváncsi voltam, hogy fogadnak majd a zsűritagok, hiszen ők egy összeszokott család lettek, már évek óta együtt zsűriztek, és nem is titkolták, hogy izgultak, ki csatlakozik hozzájuk. Őszintén örültek, amikor megtudták, hogy én. Feke Pali úgy fogalmazott, hogy amikor megérkezett hozzá egy reggel az üzenet, hogy Janza Kata az új zsűritag, azt mondta magában, hogy ennél jobb ébresztője ne is legyen az életben – osztotta meg a Kultúrfitnesz című műsorban. Janza

Kata hozzátette, sokat jelent neki, hogy a műsor által egy eddig kevésbé ismert oldalát mutathatta meg a közönségnek.

A Csináljuk a fesztivált! valamennyi adása újranézhető a műsor Médiaklikk-oldalán, és cikkek, videós tartalmak és kulisszatitkok várják a látogatókat.