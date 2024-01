Az egyik ismerősöm Nyíregyházán lakik. Az utcájukban több embernek is hordják az ebédet, amit a városban főznek. A futár szállítja ki, s van, amikor már hajnalban elkezdi a munkát. Előfordul, hogy már negyed ötkor beakasztja a déli finomságokat. De sajnos gyakran az is megtörténik, hogy ha az illető nem viszi be időben, többet már nem is látja az ételt. Több ház fel van szerelve kamerával, s visszanézve látják, hogy időnként egy felismerhetetlen, csuklyás illető leemeli a csomagot és gyorsan eltűnik vele. Kényelmes megoldás: nem kell neki a nyersanyagot beszerezni, megfőzni, de lényeges, hogy az ebéd árát nem a tolvajnak kell megfizetni.

Egy károsult