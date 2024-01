Ebből a forrásból a város, mint kedvezményezett, 152 milliárd forrást használhat fel. Ebből az összegből egy világcégeket befogadó ipari park fejlesztését valósítjuk meg, ebben pedig kiemelt szerephez jut a fenntarthatóság és a környezetvédelem – fogalmazott dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere a déli ipari park fejlesztéseit részletező szerdai sajtótájékoztatón.

Elhangzott, a déli ipari park fejlesztésének tervezése évekkel ezelőtt megkezdődött, ezzel kapcsolatban a szerződést megkötötték a Főmterv Zrt.-vel és az A-Stúdió 90 Konzorcium Kft.-vel.

Forrás: Fotó: Dodó Ferenc

– Az ipari park fejlesztése nem érinti közvetlenül a Nyíregyháza környéki ivóvízbázist – emelte ki a városházán megtartott sajtótájékoztatón Podlovics Roland, a város alpolgármestere.

Elhangzott, a déli ipari park fejlesztése együtt jár majd a közúti forgalom fejlesztésével is, így Nagyszálláson körforgalom épülhet, míg a közbiztonság erősítése végett újabb 182 darab térfigyelő kamerát helyeznek majd ki.

Az ipari parkba betelepülő cégek vízigénye várhatóan magas lesz, emiatt fejlesztik az ipari-víz ellátást, kialakítanak egy közműudvart, és egy komplex monitoring rendszert, melyek a talaj és a levegő minőségét lesznek hivatottak vizsgálni.

Dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere kiemelte, a dél ipari park fejlesztése azért is időszerű, mert a most futó beruházások ezres nagyságrendben teremtenek új munkahelyeket, ez pedig magában hordozza az áram-, a szennyvíz-, az ivóvízhálózat-fejlesztés mellett a közútfejlesztést is.

– A fejlesztéssel kapcsolatos monitoring-rendszer működtetése az önkormányzat hatáskörében marad – mondta dr. Podlovics Roland alpolgármester.