Figyelmeztető lövésekkel állítottak meg az ukrán határőrök 12 határsértőt január 2-án, kedden az ukrán–magyar zöldhatáron – számolt be a hírről a kiszo.net. Az esetről az Ukrán Állami Határőrszolgálat is hírt adott a weboldalán. A Munkácsi Határőrosztag asztélyi kirendeltségének munkatársai kedden figyeltek fel a 12 fős csoportra, akik gyalog mentek Magyarország felé.

A hadköteles férfiakból álló csoport nem állt meg a határőrök felszólítására, ezért több, levegőbe leadott lövéssel késztették megállásra őket.

Az előzetes vizsgálat során kiderült, hogy az elfogott személyek kárpátaljai lakosok. Ellenük tiltott határátlépési kísérlet miatt indult hatósági eljárás. Az akció keretében azt a személyt is sikerült beazonosítani és elfogni, aki a határhoz szállította a csoportot.