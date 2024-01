Az egyik legrégebbi egyházi ünnepen január 6-án emlékeznek meg a napkeleti bölcsek látogatásáról, illetve Jézus megkeresztelkedéséről a Jordán vizében. Utóbbi emlékére szentelnek vizet a római katolikus templomokban, illetve a görögkatolikusok a folyók, patakok partján.

– Az ünnep harmadik evangéliumi jelenete: Jézus a kánai menyegzőn, édesanyja kérésére, az elfogyott bor pótlására első csodatételeként a vizet borrá változtatta (Jn 2,1-12). Jézus első csodájával a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét: „Kinyilatkoztatta dicsőségét, s tanítványai hittek benne” (Jn 2,11). Ebben a csodában Isten megmutatja dicsőségét, hogy az embernek segíteni akar, meg akarja megmenteni és végül meg akarja váltani. A magyarság körében a vízkereszt ünnepéhez kötődően különböző népszokások alakultak ki a századok során. A magyar vízkereszt kifejezés a víz megszenteléséből, megkereszteléséből ered – idézi fel a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye vízkeresztről szóló írásában.

Vízkeresztkor kezdődik meg a házszentelések időszaka, amely a 15. századtól kialakult szokás. A házszentelés szertartása során a pap az újonnan megáldott szenteltvízzel meghinti a lakásokat, házakat; valamint megáldja a benne lakókat, dolgozókat. Szokás szerint a házszentelés után az ajtóra fölírják az évszámot és a népi értelmezés szerint a Háromkirályok nevének (Gáspár, Menyhért, Boldizsár) kezdőbetűit. „Ő az Isten Báránya, aki elveszi a világ bűneit” (Jn 1,29–34). Vízkereszt ünnepe megmutatja nekünk, hogy Isten minden emberhez elküldte Fiát, hogy a megváltó Jézus születésével elhozza számunkra az üdvösséget, az örök élet reményét.

Miért ezen a napon szedjük le a karácsonyfát?

A néphagyomány szerint éppen ezen a napon kell leszedni a karácsonyfát, hiszen véget ér a karácsonyi időszak és készülhetünk a farsangra. Ez azt is jelenti, hogy a meghitt ünnepi időszakot felváltja mulatság, ami nem csak az újévet ünnepli, de el is köszön az óévtől. Január hatodikához időjárási megfigyelések is kapcsolódnak. Ha ezen a napon csurog az eresz, akkor hosszú tél várható, ám ha havazik, akkor korán kitavaszodik. Ha fúj a szél: jó termés, szerencsés évünk lesz. Ha eső esik, csapadékos lesz a tavasz, ám ha fagy, hosszú tél előtt állunk.