Milyen volt a magyarok, valamint a nyíregyháziak utazási kedve a tavalyi évben? Erről kérdezzük majd mai podcast vendégünket, Bicsérdy Ritát. A Sky Travel utazási iroda irodavezetőjétől arra is kíváncsiak leszünk, hogy a téli időszakban, akik síelni, snowboardozni szeretnének, azoknak hová érdemes eljutniuk, és persze azok utazási szokásai is érdekelnek majd, akik a mínusz fokokat szeretnék lecserélni napfényes hőségre. Emellett szó esik majd az előszezonban történt foglalásokról is.